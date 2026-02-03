Si tenés un termo "viejo" y sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Un termo que no sirve más como termo sigue siendo un recipiente resistente, práctico y con muchísimo potencial para reciclar.

En muchas casas hay un termo que ya no cumple su función original, ya sea que perdió la capacidad de mantener el agua caliente, se golpeó por dentro o directamente ya no conserva la temperatura por más de unos minutos. Y, cuando ocurre esto la mayoría termina arrumbado en un rincón de la alacena, pero es un tesoro.

Sin embargo, un termo que no sirve más como termo sigue siendo un recipiente resistente, práctico y con muchísimo potencial para reciclar. Con un poco de ingenio, puede transformarse en un objeto útil para el hogar, el trabajo o incluso para actividades al aire libre.

Reciclar este tipo de objetos no solo reduce residuos, sino que también evita gastar dinero en nuevos productos. Además, muchos termos están fabricados con acero inoxidable o plástico duro, materiales que tienen una vida útil larguísima si se los reutiliza correctamente.

Por qué reciclar un termo que ya no conserva el calor Aunque el aislamiento interno esté dañado, el cuerpo del termo suele estar en excelente estado. Es hermético, fácil de transportar y pensado para resistir golpes. Eso lo convierte en un gran candidato para convertirse en recipiente multiuso, organizador o incluso en un objeto decorativo funcional.

Antes de descartarlo, vale la pena mirarlo con otros ojos y pensar en nuevos usos que se adapten a la vida cotidiana. Uno de los usos más prácticos es transformarlo en un contenedor reutilizable para líquidos fríos, alimentos secos, herramientas pequeñas o incluso productos de limpieza diluidos. No va a mantener el calor, pero sigue siendo perfecto para muchísimas tareas.

termo viejo Materiales necesarios para el reciclaje Un termo que ya no conserve el calor

Agua caliente y detergente

Cepillo largo o esponja

Bicarbonato de sodio o vinagre

Trapo limpio

Cúter o destornillador (si necesitás retirar partes internas)

Etiquetas o marcador indeleble (opcional) Paso a paso para reciclar el termo Lo primero es limpiar muy bien el interior. Llená el termo con agua caliente, agregá detergente y dejalo reposar unos minutos. Cepillá el interior todo lo posible. Si hay olores, sumá una cucharada de bicarbonato o un chorrito de vinagre y dejá actuar media hora. Enjuagá varias veces. Dejá el termo abierto hasta que esté completamente seco. Esto es clave para evitar humedad o malos olores futuros. Algunos termos tienen restos del sistema térmico suelto. Si notás piezas internas dañadas, retiralas con cuidado usando un destornillador o herramienta simple. No hace falta desarmarlo por completo, solo eliminar partes sueltas. Antes de seguir, decidí para qué lo vas a usar. Esto ayuda a adaptar el reciclaje de forma práctica. Usos prácticos para un termo reciclado Recipiente para bebidas frías

Aunque no conserve el calor, muchos termos mantienen el frío por más tiempo que una botella común. Es ideal para agua, jugos o limonada, especialmente en verano. Contenedor para alimentos secos

Podés usarlo para guardar arroz, legumbres, azúcar, yerba, avena o alimento balanceado para mascotas. Su tapa evita humedad y plagas. Organizador de limpieza

Es perfecto para diluir limpiadores, guardar agua con detergente o llevar productos de limpieza al patio, balcón o galería sin riesgo de derrames. Porta herramientas o tornillos

En el taller o el lavadero, funciona muy bien para guardar clavos, tornillos, brochas chicas o pinceles. Maceta reciclada

Si perforás la base para drenaje, el termo puede convertirse en una maceta original para hierbas aromáticas o plantas chicas. Su formato alto es ideal para albahaca, menta o ciboulette. Cómo personalizarlo Etiquetarlo según su contenido

Pintarlo por fuera con aerosol o acrílico

Forrarlo con tela, cuerina o cuerda

Usar marcadores indelebles para escribir su nuevo uso