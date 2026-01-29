Si tenés remeras viejas, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Las remeras viejas, gastadas o que ya no usás para salir suelen terminar como trapo… o directamente en la basura. Sin embargo, ese algodón flexible y resistente puede reutilizarse de formas muy prácticas que ayudan a ahorrar plata, reducir residuos y resolver problemas cotidianos en casa sin comprar nada nuevo.
Reutilizar remeras viejas no es solo reciclar: es aprovechar lo que ya tenés para gastar menos todos los meses. Antes de tirar una remera, pensá si Son soluciones simples, rápidas y al alcance de cualquiera.no te está ahorrando plata sin que lo notes.