Las remeras viejas , gastadas o que ya no usás para salir suelen terminar como trapo… o directamente en la basura. Sin embargo, ese algodón flexible y resistente puede reutilizarse de formas muy prácticas que ayudan a ahorrar plata , reducir residuos y resolver problemas cotidianos en casa sin comprar nada nuevo.

Si tenés frascos de vidrio vacíos, tenés un tesoro: cinco usos prácticos que casi nadie aprovecha

Si tenés sábanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Las remeras de algodón son ideales para limpiar.

Cortadas en paños, funcionan perfecto para vidrios, muebles, electrodomésticos y pantallas , sin rayar ni dejar pelusa como otros trapos.

Ahorro directo: menos rollos de papel de cocina y menos trapos comprados.

Tip: las remeras blancas o claras son las mejores para este uso.

2. Bolsas reutilizables para compras o guardar cosas

image

Con una remera vieja se puede hacer una bolsa reutilizable sin coser: se corta el cuello, se cierran las mangas y listo. Sirve para el súper, la verdulería o para guardar ropa, juguetes o frazadas.

Ahorro directo: no comprar bolsas reutilizables ni usar bolsas descartables.

Plus: se lava y se vuelve a usar mil veces.

3. Fundas y protectores caseros

Si tenés remeras viejas, tenés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en casa (1)

Las remeras viejas también sirven para hacer fundas simples para:

Almohadones

Cojines del sillón

Zapatillas guardadas

Electrodomésticos chicos

Ahorro directo: evitar comprar fundas o protectores que suelen ser caros.

Tip: las remeras suaves y elastizadas quedan mejor ajustadas.

Pequeños trucos, ahorro real

Reutilizar remeras viejas no es solo reciclar: es aprovechar lo que ya tenés para gastar menos todos los meses. Antes de tirar una remera, pensá si Son soluciones simples, rápidas y al alcance de cualquiera.no te está ahorrando plata sin que lo notes.