Si tenés remeras viejas, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Paso a paso para un reciclaje sencillo, con remeras que ya quedaron antiguas. Soluciones simples, rápidas y al alcance de cualquiera.

Por Andrés Aguilera

Las remeras viejas, gastadas o que ya no usás para salir suelen terminar como trapo… o directamente en la basura. Sin embargo, ese algodón flexible y resistente puede reutilizarse de formas muy prácticas que ayudan a ahorrar plata, reducir residuos y resolver problemas cotidianos en casa sin comprar nada nuevo.

1. Trapos multiuso que no rayan ni largan pelusa

image

Las remeras de algodón son ideales para limpiar.

Cortadas en paños, funcionan perfecto para vidrios, muebles, electrodomésticos y pantallas, sin rayar ni dejar pelusa como otros trapos.

Ahorro directo: menos rollos de papel de cocina y menos trapos comprados.

Tip: las remeras blancas o claras son las mejores para este uso.

2. Bolsas reutilizables para compras o guardar cosas

image

Con una remera vieja se puede hacer una bolsa reutilizable sin coser: se corta el cuello, se cierran las mangas y listo. Sirve para el súper, la verdulería o para guardar ropa, juguetes o frazadas.

Ahorro directo: no comprar bolsas reutilizables ni usar bolsas descartables.

Plus: se lava y se vuelve a usar mil veces.

3. Fundas y protectores caseros

Si tenés remeras viejas, tenés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en casa (1)

Las remeras viejas también sirven para hacer fundas simples para:

  • Almohadones

  • Cojines del sillón

  • Zapatillas guardadas

  • Electrodomésticos chicos

Ahorro directo: evitar comprar fundas o protectores que suelen ser caros.

Tip: las remeras suaves y elastizadas quedan mejor ajustadas.

Pequeños trucos, ahorro real

Reutilizar remeras viejas no es solo reciclar: es aprovechar lo que ya tenés para gastar menos todos los meses. Antes de tirar una remera, pensá si Son soluciones simples, rápidas y al alcance de cualquiera.no te está ahorrando plata sin que lo notes.

