28 de enero de 2026 - 10:04

Si tenés frascos de vidrio vacíos, tenés un tesoro: cinco usos prácticos que casi nadie aprovecha

Reutilizar frascos de vidrio es una forma concreta de reducir residuos, ahorrar y organizar mejor el hogar.

Por Andrés Aguilera

Los frascos de vidrio de mermeladas, aceitunas, café o salsas suelen acumularse en la cocina hasta que, en algún momento, terminan en el reciclaje. Sin embargo, por su resistencia, transparencia y tamaño, pueden reutilizarse de muchas formas prácticas que ayudan a ordenar, decorar y ahorrar en el día a día.

1. Organizadores para cocina y despensa

image

Uno de los usos más simples y efectivos. Los frascos de vidrio son ideales para guardar arroz, fideos, legumbres, semillas, azúcar o café.

Permiten ver el contenido, mantenerlo seco y ordenar mejor la alacena sin comprar recipientes nuevos.

2. Portavelas para luz cálida

image

Con una vela chica o una vela LED, un frasco se transforma en un portavelas simple y elegante.

Funciona perfecto para mesas, balcones o rincones del living. Si querés sumar un detalle, podés atarle hilo o cuerda en la boca.

3. Organizadores de escritorio o baño

image

En el escritorio sirven para lápices, fibras, tijeras o pinceles. En el baño, para hisopos, algodones, cepillos o brochas.

Es un uso práctico que ordena sin ocupar mucho espacio y queda prolijo.

4. Mini huerta o plantas en agua

image

Muchos frascos son ideales para reproducir plantas en agua, como potus, albahaca, romero o menta.

También funcionan como macetas para suculentas, sumando verde a la casa sin gastar de más.

5. Almacenaje de tornillos y objetos chicos

image

Clavos, tornillos, tuercas, pilas, botones o monedas suelen perderse fácil en el hogar.

Un frasco de vidrio permite guardar y ver todo de un vistazo, evitando desorden y búsquedas innecesarias.

Un objeto simple con muchísimas vidas

No hace falta transformarlos ni decorarlos demasiado: su diseño simple ya cumple la función. Antes de tirar un frasco vacío, pensá que probablemente te esté resolviendo algo sin que lo sepas.

