Si tenés frascos de vidrio vacíos, tenés un tesoro: cinco usos prácticos que casi nadie aprovecha

Los
frascos de vidrio de mermeladas, aceitunas, café o salsas suelen acumularse en la cocina hasta que, en algún momento, terminan en el Sin embargo, por su reciclaje. resistencia, transparencia y tamaño, pueden reutilizarse de muchas formas prácticas que ayudan a ordenar, decorar y ahorrar en el día a día.
1. Organizadores para cocina y despensa
image
Uno de los usos más simples y efectivos. Los frascos de vidrio son ideales para guardar
arroz, fideos, legumbres, semillas, azúcar o café.
Permiten ver el contenido, mantenerlo seco y ordenar mejor la alacena sin comprar recipientes nuevos.
2. Portavelas para luz cálida
image
Con una vela chica o una vela LED, un frasco se transforma en un
portavelas simple y elegante.
Funciona perfecto para mesas, balcones o rincones del living. Si querés sumar un detalle, podés atarle hilo o cuerda en la boca.
3. Organizadores de escritorio o baño
image
En el escritorio sirven para
lápices, fibras, tijeras o pinceles. En el baño, para hisopos, algodones, cepillos o brochas.
Es un uso práctico que ordena sin ocupar mucho espacio y queda prolijo.
4. Mini huerta o plantas en agua
image
Muchos frascos son ideales para
reproducir plantas en agua, como potus, albahaca, romero o menta.
También funcionan como
macetas para suculentas, sumando verde a la casa sin gastar de más. 5. Almacenaje de tornillos y objetos chicos
image
Clavos, tornillos, tuercas, pilas, botones o monedas suelen perderse fácil en el hogar.
Un frasco de vidrio permite
guardar y ver todo de un vistazo, evitando desorden y búsquedas innecesarias. Un objeto simple con muchísimas vidas
No hace falta transformarlos ni decorarlos demasiado: su diseño simple ya cumple la función. Antes de tirar un frasco vacío, pensá que probablemente te esté resolviendo algo sin que lo sepas.