13 de marzo de 2026 - 13:28

Si tenés pelotas de tenis viejas en casa, tenés un tesoro: 3 formas prácticas de reutilizarlas

Con simples ideas de reciclaje, estas pelotas pueden convertirse en objetos útiles para el hogar, combinando reutilización y soluciones creativas.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

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Este tipo de pelotas está fabricado con goma resistente y una superficie suave, lo que las vuelve perfectas para diferentes trucos domésticos. Con pocos cortes o modificaciones simples, es posible transformarlas en objetos útiles para la vida diaria.

1. Protector para muebles y pisos

Uno de los usos más conocidos es convertir las pelotas en protectores para patas de sillas o mesas.

Solo hay que hacer un pequeño corte en forma de cruz e insertar la pata del mueble dentro de la pelota. De esta manera, se crea una base acolchada que evita rayones en el piso y reduce el ruido al mover las sillas.

Este tipo de reutilización es muy común en escuelas, gimnasios y también en el hogar.

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2. Organizador para objetos pequeños

Otra idea simple de reciclaje consiste en transformar la pelota en un pequeño contenedor. Para hacerlo, se realiza un corte horizontal que funcione como una “boca”.

Luego se puede fijar a la pared o colocar sobre un escritorio para guardar objetos pequeños como llaves, auriculares o monedas.

Además de ser funcional, este truco también puede resultar divertido para habitaciones infantiles o espacios de estudio.

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3. Pelota para masaje y relajación

Las pelotas de tenis también pueden utilizarse para aliviar tensiones musculares.

Muchas personas las colocan contra una pared o en el piso y las utilizan para realizar automasajes en la espalda, la planta del pie o las piernas.

Este uso permite aprovechar un objeto deportivo viejo y convertirlo en una herramienta práctica de reutilización dentro del hogar.

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Antes de reutilizarlas, se recomienda limpiarlas bien y verificar que no estén demasiado deterioradas.

El reciclaje de objetos cotidianos es una forma sencilla de reducir residuos y encontrar nuevas utilidades. Con un poco de creatividad, esas pelotas de tenis que parecían inútiles pueden transformarse en soluciones prácticas para la vida diaria.

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