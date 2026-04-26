26 de abril de 2026 - 09:21

Las tazas viejas de cerámica acumuladas en casa, no las tires, son un tesoro: 2 ideas útiles que le dan valor

Las tazas de cerámica tienen características ideales para nuevos usos que combinan funcionalidad, bajo costo y reciclaje consciente dentro de casa.

Siempre quedan acumuladas en la alacena y ahora pueden convertirse en una solución práctica y decorativa en casa.

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Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Las tazas de cerámica se acumulan con el paso del tiempo: piezas desparejas, recuerdos de viajes o algunas que simplemente dejaron de usarse. Aunque parezcan destinadas al olvido, su resistencia, estabilidad térmica y diseño compacto las convierten en candidatas perfectas para una segunda vida útil en casa.

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Reutilizarlas no solo evita generar residuos, sino que también permite crear soluciones prácticas sin necesidad de comprar nuevos productos. Con intervenciones mínimas, estas tazas pueden adaptarse a distintos usos dentro y fuera del hogar, aportando un recuerdo cercano en la vida cotidiana.

reciclaje de tazas
Parecen objetos sin uso, pero dos ideas logran objetos valiosos.

Parecen objetos sin uso, pero dos ideas logran objetos valiosos.

Macetas con tazas: una forma simple de sumar plantas en espacios pequeños

Una de las formas más útiles de reciclar tazas de cerámica es convertirlas en macetas. Gracias a su tamaño y material, funcionan especialmente bien para plantas pequeñas como suculentas, cactus o hierbas aromáticas.

Materiales necesarios:

  • Taza de cerámica.
  • Piedritas pequeñas o grava.
  • Tierra apta para plantas.
  • Planta (suculenta, cactus o hierba).
  • (Opcional) taladro con mecha para cerámica.

Paso a paso

  1. Primero, asegurate de que la taza esté limpia y seca. Si querés mejorar el drenaje, podés hacer un pequeño orificio en la base con un taladro específico para cerámica, aunque no es obligatorio.
  2. Luego, colocá una capa de piedritas en el fondo. Esto ayuda a evitar el exceso de humedad en las raíces. Después, agregá la tierra y colocá la planta elegida, ajustando suavemente para que quede firme.
  3. Por último, completá con un poco más de tierra si es necesario y regá ligeramente. Estas macetas son ideales para interiores, escritorios o cocinas, y permiten aprovechar espacios reducidos con un toque natural.
reciclaje de tazas
Su reutilización intenta resolver necesidades cotidianas.

Su reutilización intenta resolver necesidades cotidianas.

Comedero para pájaros: un diseño casero para atraer vida al jardín

Otra idea funcional y creativa es transformar una taza en un comedero colgante para pájaros. Este uso no solo reutiliza materiales, sino que también fomenta la presencia de aves en espacios abiertos.

Materiales necesarios:

  • Taza de cerámica.
  • Sebo (grasa animal o mezcla para aves).
  • Semillas para pájaros.
  • Palo de madera (tipo ramita o varilla).
  • Hilo resistente, cuerda o alambre.

Paso a paso

  1. Comenzá limpiando bien la taza. Luego, prepará el relleno mezclando el sebo con semillas para aves (si no viene preparado). Colocá esta mezcla dentro de la taza.
  2. Antes de que se endurezca, insertá un palo de madera que sobresalga hacia afuera. Este funcionará como apoyo para que los pájaros puedan posarse cómodamente mientras comen.
  3. Una vez que la mezcla esté firme, atá un hilo o cuerda al asa de la taza y colgala en una rama, balcón o estructura firme en el exterior.

Este tipo de comedero es especialmente útil en épocas frías o en zonas donde el alimento natural escasea. Además, permite observar aves de cerca y generar un pequeño ecosistema en casa.

reciclaje de tazas

Incorporar este tipo de prácticas intenta reducir residuos, pero también aporta funcionalidad y creatividad al hogar. Muchas veces, lo que parece descartable es, en realidad, una oportunidad.

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