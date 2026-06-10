10 de junio de 2026 - 20:15

Cubrir con papel aluminio la manija de la puerta principal de casa tiene una explicación sencilla y efectiva

Cubrir las manijas de las puertas con papel aluminio parece una costumbre extraña, pero en realidad intenta proteger el elemento más expuesto del hogar.

El papel aluminio en la puerta es uno de los métodos más efectivos para su cuidado a largo plazo.

El papel aluminio en la puerta es uno de los métodos más efectivos para su cuidado a largo plazo.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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A primera vista, encontrar una manija cubierta con papel aluminio puede generar sorpresa. Algunas personas incluso creen que se trata de una medida de seguridad o de una práctica relacionada con intentos de robo. Sin embargo, la verdadera explicación es mucho más simple y está vinculada al cuidado de las puertas durante determinadas tareas domésticas.

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Este método, que comenzó a difundirse a través de redes sociales y sitios especializados como This Old House, se ha convertido en una solución rápida para evitar daños en las manijas durante reformas, mudanzas o limpiezas intensivas. Su popularidad crece porque utiliza un material como el papel aluminio que prácticamente todos tienen en casa y que puede colocarse en cuestión de segundos.

papel aluminio en la manija de la puerta
Si el revestimiento se arruga, se rompe o acumula suciedad visible, lo mejor es reemplazarlo o retirarlo por completo.

Si el revestimiento se arruga, se rompe o acumula suciedad visible, lo mejor es reemplazarlo o retirarlo por completo.

Por qué debe envolverse la manija de la puerta con papel aluminio

Las manijas y pomos de las puertas están constantemente expuestos al contacto de las manos, a la humedad y a distintos productos de limpieza. Con el paso del tiempo, estas condiciones pueden afectar el brillo y el aspecto original del metal.

Durante trabajos de pintura o renovación, el riesgo aumenta considerablemente. Las salpicaduras de pintura, barniz o selladores pueden adherirse al metal y alterar el acabado de forma permanente. En estos casos, el papel aluminio funciona como una barrera física temporal que protege la superficie hasta que finaliza la tarea.

Otro motivo habitual es evitar la acumulación de grasa y suciedad

En puertas ubicadas cerca de la cocina o el baño, el contacto frecuente con manos húmedas o restos de productos puede acelerar el desgaste del material.

La ventaja principal de este método es su simplicidad

El aluminio es flexible, se adapta fácilmente a la forma de la manija y no se necesita más que este papel. Además, puede retirarse sin dejar residuos ni dañar la superficie original.

papel aluminio en la manija de la puerta
La limpieza periódica y el mantenimiento adecuado de las manijas siguen siendo las mejores herramientas para conservarlas en buen estado.

La limpieza periódica y el mantenimiento adecuado de las manijas siguen siendo las mejores herramientas para conservarlas en buen estado.

En qué situaciones este truco resulta más útil

Aunque no se trata de una práctica destinada al uso permanente, existen momentos en los que el papel aluminio puede resultar especialmente útil.

Uno de los escenarios más comunes es durante las reformas o trabajos de pintura. En estos casos, envolver las manijas evita que las gotas de pintura alcancen el metal y obliga a realizar menos tareas de limpieza una vez terminada la obra.

También suele utilizarse durante mudanzas

Cuando se trasladan muebles voluminosos por pasillos estrechos, las manijas quedan expuestas a golpes y rozaduras que pueden producir rayones o pequeñas deformaciones. El aluminio aporta una capa adicional de protección frente a esos contactos accidentales.

Las limpiezas profundas representan otro contexto favorable

Algunos desengrasantes o productos químicos utilizados en cocinas y baños pueden afectar determinados acabados metálicos si permanecen demasiado tiempo sobre ellos. Cubrir temporalmente la manija ayuda a reducir esa exposición.

Qué precauciones conviene tener en cuenta

  • A pesar de su utilidad, es recomendable utilizar el papel aluminio únicamente como una medida temporal. Mantenerlo colocado durante períodos prolongados puede generar ciertos inconvenientes.
  • La humedad y el polvo pueden acumularse entre el revestimiento y el metal, favoreciendo la aparición de manchas o afectando algunos acabados delicados. Por esa razón, conviene retirarlo una vez que desaparece la situación que motivó su colocación.
  • También es importante asegurarse de que el aluminio quede bien ajustado. Los bordes sueltos pueden engancharse fácilmente en la ropa, bolsos o elementos que pasen cerca de la puerta.
papel aluminio en la manija de la puerta

Cubrir una manija con papel aluminio no es una señal de alarma ni un misterio doméstico. Se trata de un recurso práctico utilizado para proteger superficies metálicas frente a pintura, suciedad, grasa o pequeños golpes durante tareas específicas del hogar.

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