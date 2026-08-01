Un vidriero explica cómo reducir las marcas de la mampara de vidrio sin tener que cambiarla

Las marcas de la mampara de vidrio pueden reaparecer aun después de una limpieza intensa . El problema no siempre es falta de higiene: cuando el agua se evapora, deja minerales sobre la superficie y esos residuos se mezclan con jabón, shampoo y grasa corporal hasta formar una película opaca.

El alcohol etílico que ya no usas no lo tires, es un tesoro escondido en tu casa: es ideal para deshacerte de la humedad

Antes de pensar en cambiar el vidrio conviene distinguir entre una acumulación superficial y un daño permanente. Si la mancha cede al humedecerla o cambia de aspecto durante la limpieza, todavía puede tratarse. Si permanece igual, podría haber corrosión, rayas o un desgaste que exige pulido profesional.

El agua corriente contiene minerales disueltos que quedan adheridos cuando las gotas se secan. La zona inferior de la mampara suele ser la más afectada porque recibe más salpicaduras y concentra restos de productos de baño. Los bordes, uniones y rieles también retienen humedad durante más tiempo.

La guía del reconocido vidriero señala que el error más común es frotar con herramientas agresivas. La lana de acero, los polvos abrasivos y las esponjas ásperas pueden dejar microarañazos que después atrapan todavía más suciedad.

Nunca hay que mezclar vinagre con lavandina ni con limpiadores que la contengan, porque esa combinación puede liberar gases peligrosos. Tampoco conviene dejar soluciones ácidas durante mucho tiempo sobre metales, juntas, mármol o piedra natural: deben protegerse y enjuagarse enseguida.

Si después de dos aplicaciones la opacidad no cambia, insistir con más presión puede terminar dañando la mampara. Las manchas minerales antiguas pueden haber atacado la superficie y las rayas profundas no desaparecen con limpieza. En ese caso, un vidriero debe evaluar si admite pulido o si el reemplazo es realmente necesario.

Cómo evitar que la película vuelva a formarse

La prevención más efectiva es retirar las gotas después de cada ducha. Pasar un secador de goma demora menos de un minuto y reduce el tiempo durante el cual los minerales permanecen sobre el vidrio. Una limpieza semanal con detergente neutro evita que el jabón forme capas difíciles.

También ayuda ventilar el baño y limpiar los rieles, donde la humedad queda atrapada. Los productos impermeabilizantes pueden facilitar el mantenimiento, pero deben ser compatibles con el vidrio y aplicarse únicamente después de dejar la superficie completamente limpia.