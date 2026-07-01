Una pared dañada por la humedad puede presentar pintura inflada, manchas oscuras, salitre, revoque blando y un olor persistente. Aunque cubrirla con pintura antihumedad parece una solución rápida, el deterioro reaparecerá si el ingreso de agua continúa. El primer paso no es raspar ni pintar, sino identificar el origen de la humedad .

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Puede tratarse de una pérdida de cañería, filtración de lluvia, humedad ascendente desde el piso o condensación por falta de ventilación.

Si la mancha crece después de una lluvia, conviene revisar techo, terraza, medianeras, ventanas y grietas exteriores. Cuando aparece cerca de una cocina o baño, puede existir una pérdida.

La humedad ascendente suele comenzar desde el piso y avanzar hacia arriba, acompañada por pintura descascarada y depósitos blancos. La condensación aparece principalmente en esquinas frías y ambientes poco ventilados.

Antes de reparar, puede ser necesario llamar a un plomero, techista o especialista en impermeabilización , según la ubicación y el comportamiento de la mancha.

Qué puedo hacer para revivir una pared carcomida por la humedad (2)

Paso a paso para recuperar la pared

Detener la filtración o reparar la pérdida.

Dejar secar la pared por completo, con ventilación o deshumidificador.

Usar guantes, protección ocular y barbijo si hay polvo o moho.

Retirar pintura y revoque flojos hasta encontrar una superficie firme.

Limpiar los sectores afectados con agua y detergente.

Dejar secar nuevamente antes de cerrar o cubrir.

Reparar con un mortero o producto compatible con el tipo de pared.

Respetar el tiempo de curado.

Aplicar fijador o imprimación adecuada.

Terminar con una pintura compatible con el ambiente.

La Agencia de Protección Ambiental advierte que no debe pintarse encima del moho, porque la pintura puede despegarse y el crecimiento continuar debajo.

Qué hacer si aparece moho negro

En superficies duras y áreas pequeñas, el moho puede limpiarse con detergente y agua, seguido de un secado completo. No hay que mezclar lavandina con amoníaco, vinagre ni otros productos, porque pueden liberarse gases peligrosos.

Cuando el yeso, el cartón o el revoque poroso están muy contaminados y se deshacen, puede ser necesario retirar y reemplazar el sector.

Si el área supera aproximadamente un metro cuadrado, hubo agua cloacal, existen problemas respiratorios o la humedad alcanzó instalaciones eléctricas, conviene recurrir a un profesional.

Por qué el enduido solo no alcanza

El enduido común sirve para emparejar pequeñas imperfecciones, pero no reemplaza el revoque ni soporta una humedad activa. Aplicarlo sobre una base blanda puede hacer que toda la reparación se desprenda.

En paredes con humedad ascendente también puede ser necesario utilizar materiales transpirables. Una pintura completamente impermeable aplicada desde el interior puede retener agua dentro del muro y trasladar la mancha a otra zona.