El tendedero plegable dentro de casa es cosa del pasado: 2 soluciones son tendencias porque no ocupan lugar

El tendedero dentro de casa es una solución en climas fríos, pero ocupan lugar e incomodan el espacio. Dos opciones son tendencia por su practicidad.

El tendedero plegable dentro de casa es incómodo y con el tiempo comienza a oxidarse con la humedad de la ropa. No es un objeto temporal: es un habitante fijo que incomoda, bloquea la luz y convierte cualquier ambiente en un cuarto de servicio. Por eso existen dos alternativas que son tendencia porque resuelve ese problema de raíz.

No se trata de tendederos más pequeños ni de versiones plegables más compactas. Son sistemas que, cuando no están en uso, literalmente desaparecen de la vista. Uno sube al techo. El otro se aplana contra la pared. Y los dos están ganando terreno en hogares pequeños donde cada metro cuadrado cuenta.

reemplazo tendedero Hay opciones que secan igual y desaparecen cuando no se usan. WEB Por qué el tendedero plegable perdió la guerra del espacio El problema del tendedero tradicional no es que funcione mal. El problema es lo que pasa cuando no está en uso activo: sigue ahí, ocupando lugar, sin ninguna función.

Los diseñadores de interiores de Livingetc coinciden en que los tendederos voluminosos que no contribuyen a la estética del espacio son cosa del pasado. Cada vez más, se buscan soluciones que combinen forma y función. En ambientes pequeños, esa combinación es casi una obligación: una pieza que solo cumple su función la mitad del tiempo y el resto estorba termina siendo un problema de diseño.

Los datos de búsqueda globales lo confirman: el interés en tendederos montados en la pared muestra el volumen de búsqueda más alto y consistente entre todas las categorías de tendederos, con picos notables en agosto y septiembre de 2025. El mercado global de tendederos para ropa fue valuado en 1.370 millones de dólares en 2024 y se proyecta que llegue a 2.130 millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual del 7,5%. El cambio no es una moda pasajera: es una tendencia sostenida impulsada por la urbanización y la demanda de espacios más eficientes.

reemplazo tendedero La diferencia no está en cuánto secan, sino en lo que pasa cuando no están en uso. WEB Las dos soluciones que están reemplazando al tendedero plegable Tendedero de techo con sistema de poleas El tendedero de techo es la opción preferida en espacios pequeños. Cuando no está en uso, el modelo se pliega cerca de la superficie del techo sin afectar la altura libre ni la circulación en el ambiente. El sistema funciona mediante un mecanismo de poleas que permite bajar el tendedero para colgar la ropa y subirlo hacia el techo durante el secado, liberando el espacio inferior para seguir usando el ambiente con normalidad. Algunos modelos llegan a ofrecer hasta 12 metros lineales de espacio de secado, suficiente para una carga completa de ropa.

que permite bajar el tendedero para y durante el secado, liberando el espacio inferior para seguir usando el ambiente con normalidad. Algunos modelos llegan a ofrecer hasta de espacio de secado, suficiente para una carga completa de ropa. Una ventaja que no es obvia: el calor tiende a subir, por lo que un tendedero ubicado cerca del techo en un ambiente cálido y ventilado puede ser más eficiente energéticamente y secar la ropa más rápido que uno a nivel del piso.

que no es obvia: por lo que un tendedero ubicado cerca del techo en un ambiente cálido y ventilado puede ser más y secar la ropa más rápido que uno a nivel del piso. Los modelos más modernos se controlan de forma remota, con motor eléctrico o a batería. Los más tradicionales usan cadena o varilla manual, que siguen siendo igual de funcionales y considerablemente más económicos. Tendedero plegable montado en la pared El tendedero montado en la pared es otra solución compacta que se despliega para secar ropa sin ocupar espacio en el piso. El panel baja para usarlo y vuelve a quedar completamente plano contra la pared cuando no está en uso, lo que lo hace ideal para espacios pequeños. Estos sistemas se pueden instalar en el lavadero, el baño, el balcón o incluso junto a una ventana del dormitorio. Cuando están doblados, el flujo de aire circula libremente y el espacio queda despejado por completo.

el el o incluso junto a una del dormitorio. Cuando están el flujo de aire circula libremente y el espacio queda despejado por completo. La diferencia clave con el tendedero plegable tradicional es estructural: el montado en la pared tiene un punto de anclaje fijo, lo que significa que nunca queda tirado en el medio del cuarto. Se usa, se pliega, se olvida. El tendedero convencional, en cambio, siempre termina apoyado en algún lado entre un uso y el siguiente. reemplazo tendedero WEB Cambiar el tendedero plegable no es una reforma costosa ni complicada. Los sistemas de techo con poleas y los modelos plegables de pared se instalan en pocas horas, no precisan una obra y transforman de manera concreta cómo se vive el espacio donde se seca la ropa.