Ya fueron las bufandas lisas: el accesorio tejido que será tendencia y dominará el invierno 2026

Durante años, las bufandas lisas fueron una pieza fija del guardarropa invernal. Cómodas, fáciles de combinar y discretas, se convirtieron en un básico al que casi nadie discutía. Sin embargo, las nuevas colecciones de moda y las búsquedas de estilo para el invierno 2026 muestran un cambio claro: el accesorio tejido que empieza a dominar la temporada es el cuello o bufanda tipo snood , una pieza circular, envolvente y con mucho más volumen visual que la bufanda tradicional.

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La diferencia no es menor. Mientras la bufanda clásica cae en vertical y muchas veces funciona apenas como complemento, el snood ocupa un lugar central dentro del look. Aporta abrigo, textura y un efecto más sofisticado sin necesidad de sumar demasiadas prendas.

Por eso, estilistas y marcas ya lo ubican entre las grandes apuestas del invierno.

Se trata de una bufanda cerrada, generalmente tejida en lana gruesa o punto mullido, que se coloca alrededor del cuello como un anillo.

Algunos modelos permiten dar una o dos vueltas, mientras que otros son más amplios y también pueden cubrir parte de la cabeza a modo de capucha.

Esa versatilidad explica buena parte de su regreso.

Por qué reemplaza a la bufanda lisa

Los especialistas en moda destacan tres razones.

La primera es visual: genera un marco más atractivo alrededor del rostro y suma volumen de una manera elegante.

La segunda es práctica: al no tener extremos sueltos, resulta más cómodo para caminar, viajar o moverse en la ciudad.

La tercera es estilística: transmite una sensación de look más pensado, incluso cuando se combina con prendas muy simples.

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Cómo se va a usar en invierno 2026

La tendencia apunta a tejidos gruesos, puntos marcados y colores profundos como marrón chocolate, bordó, verde oliva y azul petróleo.

También van a aparecer versiones en tonos neutros, pero con relieve, trenzas o mezcla de hilados para darles más presencia.

El accesorio que cambia todo el outfit

En un invierno donde el tejido vuelve a ocupar un lugar fuerte, el snood aparece como la pieza ideal para renovar el placard sin modificarlo por completo.

Porque no siempre hace falta cambiar el tapado o comprar botas nuevas: a veces, el verdadero giro de estilo llega a través de un solo accesorio bien elegido.