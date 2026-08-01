El regreso del pantalón tres cuartos: 4 formas de usar el 'hermano' del pantalón capri en tus looks sin cometer errores

La silueta ancha que termina a mitad de la pantorrilla volvió a aparecer entre las tendencias de 2026. La clave está en equilibrar el volumen.

El pantalon tres cuartos volvió a ganar protagonismo como una prenda versátil para crear looks casuales y elegantes

El regreso del pantalón tres cuartos recupera una prenda que tuvo fuerte presencia en los años 2000, pero ahora vuelve con una construcción más cuidada. También conocido como pantalón gaucho o culotte corto, se distingue por su pierna amplia y por un largo que suele terminar entre la rodilla y el tobillo.

Su parentesco con el pantalón capri puede generar confusión: ambos dejan parte de la pierna al descubierto, aunque el capri suele ser más ajustado. El tres cuartos, en cambio, apuesta por una caída suelta que puede verse elegante o desproporcionada según cómo se combine.

Qué diferencia al pantalón tres cuartos del capri tradicional El capri clásico acompaña la forma de la pierna y suele terminar debajo de la rodilla o a mitad de la pantorrilla. El pantalón tres cuartos que regresa en 2026 tiene más amplitud, movimiento y una apariencia cercana a la de una pollera midi cuando la tela es liviana.

Ese volumen cambia por completo las reglas del look. Si la parte superior, el abrigo y el calzado también son pesados, la figura puede quedar visualmente cortada. Por eso conviene construir el conjunto desde las proporciones y no solamente desde el color.

Looks monocromáticos y zapatos para combinar Cuatro formas de incorporarlo sin perder equilibrio Con una prenda superior al cuerpo. Una remera lisa, un tejido fino o un body compensan la amplitud del pantalón. Llevar la parte superior por dentro ayuda a marcar la cintura y evita que el conjunto se vea demasiado ancho.

Una remera lisa, un tejido fino o un body compensan la amplitud del pantalón. Llevar la parte superior por dentro ayuda a marcar la cintura y evita que el conjunto se vea demasiado ancho. En un conjunto monocromático. Usar tonos similares arriba y abajo reduce los cortes visuales. Negro, chocolate, gris, crudo o azul oscuro permiten que el largo poco habitual se perciba más estilizado y moderno.

Usar tonos similares arriba y abajo reduce los cortes visuales. Negro, chocolate, gris, crudo o azul oscuro permiten que el largo poco habitual se perciba más estilizado y moderno. Con blazer corto o a la altura de la cadera. Para un look de oficina, funciona con camisa y blazer estructurado, siempre que el saco no tape por completo la cintura. Los modelos excesivamente largos pueden sumar volumen justo donde el pantalón comienza a abrirse.

Para un look de oficina, funciona con camisa y blazer estructurado, siempre que el saco no tape por completo la cintura. Los modelos excesivamente largos pueden sumar volumen justo donde el pantalón comienza a abrirse. Con calzado que despeje el empeine. Ballerinas escotadas, mocasines finos, slingbacks, mules o zapatos en punta alargan visualmente la pierna. Durante los meses fríos, también puede usarse con botas altas cuyo borde quede oculto debajo del pantalón. Los errores que hacen que el largo se vea anticuado El primero es elegir un ruedo que termine en la parte más ancha de la pantorrilla. Unos pocos centímetros pueden modificar el efecto: conviene probar distintos largos hasta encontrar el punto más angosto o el que mejor dialogue con la altura del calzado.

También hay que evitar acumular demasiados cortes. Una botita al tobillo, medias contrastantes, una remera larga y un abrigo oversize pueden dividir la silueta en demasiadas franjas. No es una prohibición, pero exige más intención para que el resultado no parezca improvisado. Las telas rígidas y muy gruesas suman otro desafío. En denim pesado o paño estructurado, el volumen puede abrirse hacia los costados. Las versiones con buena caída, sastreras o de punto firme suelen adaptarse mejor a los looks cotidianos.