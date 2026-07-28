Las zapatillas blancas ya no son tendencia: la moda que domina París es un clásico atemporal

Las zapatillas blancas fueron durante años una de las opciones preferidas para completar cualquier look. Sin embargo, el street style de París comenzó a mostrar un cambio de rumbo y un modelo clásico volvió a ocupar un lugar central entre las tendencias de la temporada.

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Los chalecos tejidos de los años 90 están de vuelta y se combinan con camisas y pantalones de vestir

Se trata de zapatillas de inspiración retro que, lejos de desaparecer, recuperaron protagonismo gracias a su versatilidad. Modelos como las Adidas Gazelle y las Adidas Samba se convirtieron nuevamente en una elección frecuente tanto entre celebridades como entre quienes buscan un estilo elegante sin renunciar a la comodidad.

Las Gazelle y las Samba nacieron hace varias décadas, pero hoy vuelven a ocupar un lugar destacado en las colecciones de moda y en las redes sociales. Su diseño sencillo, las líneas limpias y la variedad de colores permiten incorporarlas a estilos muy diferentes.

La clave está en mantener una estética equilibrada, donde las zapatillas acompañen el conjunto sin convertirse necesariamente en el centro de atención.

Una de sus principales ventajas es que funcionan tanto con prendas informales como con propuestas más sofisticadas. En las calles de París pudieron verse combinadas con jeans rectos, pantalones de lino, vestidos amplios y conjuntos de sastrería, demostrando que no existe una única forma de llevarlas.

Además, este tipo de calzado mantiene un aspecto atractivo incluso cuando muestra señales de uso. Esa estética ligeramente desgastada forma parte de su identidad y contribuye a reforzar el estilo relajado que caracteriza a muchas de las tendencias actuales.

Las zapatillas representan el regreso de un clásico que sigue demostrando por qué nunca pasa de moda. WEB

Por qué las Gazelle y las Samba siguen siendo un clásico

A diferencia de otras tendencias que cambian con rapidez, estos modelos lograron mantenerse vigentes durante años gracias a un diseño que prioriza la funcionalidad y la simplicidad.

que cambian con rapidez, estos modelos lograron mantenerse vigentes durante años gracias a un que prioriza la y la Su perfil bajo y la comodidad que ofrecen hacen que puedan utilizarse durante largas jornadas sin perder atractivo. Al mismo tiempo, su estética minimalista facilita la combinación con prendas de diferentes estilos y colores.

Ese equilibrio entre comodidad y elegancia explica por qué siguen siendo una opción elegida tanto para un paseo informal como para un conjunto más cuidado. En lugar de convertirse en una moda pasajera, las Gazelle y las Samba demostraron que un diseño clásico puede adaptarse a distintas épocas.

Cómo combinar esta tendencia inspirada en París

Uno de los aspectos que más destacan es la facilidad con la que estas zapatillas pueden integrarse en distintos guardarropas.

Una opción consiste en combinarlas con jeans clásicos y una camisa blanca para conseguir un look sencillo y atemporal. También funcionan muy bien junto a pantalones de lino y prendas en tonos neutros, una propuesta que se vio con frecuencia en el street style parisino. Quienes prefieren un estilo más femenino pueden llevarlas con vestidos largos o faldas midi, logrando un contraste entre lo casual del calzado y la elegancia de las prendas.

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Aunque las zapatillas blancas siguen teniendo un lugar en muchos guardarropas, las calles de París muestran que los modelos retro vuelven a ganar protagonismo. Las Adidas Gazelle y las Samba destacan por su diseño atemporal, su comodidad y la facilidad para combinarse con jeans, lino, vestidos o sastrería.