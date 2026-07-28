Los chalecos tejidos de los años 90 están de vuelta y se combinan con camisas y pantalones de vestir

Los chalecos tejidos masculinos inspirados en los años 90 volvieron a ocupar un lugar visible en 2026. La combinación más fácil para incorporarlos reúne una camisa, un pantalón de vestir de pierna recta y un calzado que puede ir desde mocasines hasta zapatillas de cuero.

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Aunque la prenda tiene una historia muy anterior a esa década, durante los años 90 quedó especialmente vinculada con la estética universitaria, el estilo preppy y los conjuntos de oficina relajados . Su regreso actual recupera esas referencias, pero las adapta mediante tejidos más sueltos, colores intensos y pantalones menos ajustados.

GQ volvió a ubicar al sweater vest entre las prendas masculinas más versátiles de 2026 y destacó que puede mejorar tanto un conjunto de remera y jeans como uno formado por camisa, corbata y sastrería.

Los modelos más fáciles de combinar tienen escote en V, sisas amplias y un largo que termina cerca de la cintura . Pueden estar tejidos en lana, algodón, merino o mezclas livianas, según la temperatura.

La silueta no necesita quedar pegada al torso. Un chaleco ligeramente relajado permite que la camisa se acomode debajo sin formar pliegues excesivos, pero tampoco debería ser tan grande que cubra por completo la forma del pantalón.

Entre los diseños vigentes aparecen versiones lisas en gris, azul marino, marrón y verde oliva, junto con opciones más llamativas en rombos, rayas o tejidos gráficos. British GQ mantiene al chaleco entre las piezas centrales de la ropa de punto masculina para 2026 y destaca tanto los modelos clásicos como las variantes con dibujos y texturas.

La combinación con camisa que evita el efecto uniforme

La camisa blanca es la opción más directa, pero no la única. Los modelos celestes, a rayas o en tonos crudos permiten crear un contraste más suave y menos rígido.

Para que el conjunto no parezca un uniforme escolar, conviene dejar el cuello abierto, evitar una camisa excesivamente ajustada y elegir un pantalón con una caída actual. También puede arremangarse ligeramente la camisa cuando la temperatura lo permita.

GQ señala que el chaleco funciona especialmente bien dentro de conjuntos de sastrería porque aporta abrigo al torso sin acumular tela en las mangas. Además, puede utilizarse con camisa y corbata o con el cuello completamente abierto, según el nivel de formalidad.

Qué pantalón de vestir conviene elegir

Las versiones rectas, relajadas o suavemente pinzadas acompañan mejor el volumen del tejido. Un pantalón demasiado ajustado puede generar un contraste anticuado entre la parte superior amplia y unas piernas excesivamente estrechas.

Estas combinaciones permiten adaptar la tendencia:

Chaleco gris y camisa blanca: con pantalón negro recto y mocasines.

con pantalón negro recto y mocasines. Chaleco marrón y camisa celeste: con pantalón beige y zapatos de cuero.

con pantalón beige y zapatos de cuero. Modelo con rombos: con camisa lisa y pantalón azul marino.

con camisa lisa y pantalón azul marino. Chaleco oscuro y camisa a rayas: con pantalón gris de pinzas.

con pantalón gris de pinzas. Versión amplia y camisa oxford: con pantalón de vestir relajado y zapatillas minimalistas.

Los pantalones de sastrería de 2026 aparecen con líneas rectas o levemente entalladas, sin limitarse a una única proporción. La clave está en que el ruedo caiga de manera limpia sobre el calzado y en mantener una cintura definida debajo del chaleco.

Cómo llevarlo sin sumar demasiado volumen

Cuando el chaleco es grueso, la camisa debería ser liviana. Si el tejido es fino, puede colocarse debajo de un blazer, una campera de cuero o un tapado sin que las capas resulten incómodas.

También conviene limitar la cantidad de estampados. Un chaleco con rombos o colores fuertes funciona mejor sobre una camisa lisa, mientras que un modelo neutro puede acompañar rayas, cuadros pequeños o una corbata con textura.