25 de julio de 2026 - 16:00

Las camperas rompevientos de los años 90 están de vuelta y se combinan con polleras y vestidos

Moda. La prenda deportiva de nylon recuperó protagonismo en 2026, pero ya no se utiliza solamente con pantalones y zapatillas.

Las camperas rompevientos de los años 90 están de vuelta y se combinan con polleras y vestidos (1)
Los Andes | Redacción Estilo
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Cómo es la campera que recupera la estética de los años 90

La versión más reconocible está realizada en nylon o telas livianas resistentes al viento. Puede llevar cierre completo, medio cierre, cuello alto, elásticos en los puños y un volumen ligeramente amplio en la zona superior.

Los modelos color block, con paneles de diferentes tonos, son los que remiten de manera más directa a la ropa deportiva de los años 90. También regresaron las opciones lisas en negro, verde, azul marino, bordó o beige, más fáciles de integrar en conjuntos cotidianos.

La tendencia no exige que la campera sea completamente impermeable. “Rompevientos” describe sobre todo una prenda liviana diseñada para reducir el paso del aire; la protección frente a la lluvia depende del material, las costuras y el tratamiento específico de cada modelo.

Por qué ahora se combina con polleras

La fórmula de 2026 busca evitar que todo el conjunto tenga una apariencia deportiva. Una pollera de encaje, satén o tela liviana aporta movimiento y genera un contraste con la textura técnica y el volumen de la campera.

Who What Wear destacó la combinación de rompevientos con polleras adornadas con encaje como una de las formas más visibles de llevar esta tendencia. También aparecen versiones con polleras llamativas, tacos bajos y zapatos delicados.

Para que el look resulte equilibrado, conviene que una de las dos piezas sea la protagonista. Una campera con varios colores funciona mejor con una pollera lisa, mientras que un rompevientos neutro puede acompañar estampados, transparencias o texturas más marcadas.

Estas son algunas combinaciones posibles:

  • Rompevientos amplio y pollera de satén: con zapatillas simples o botas.
  • Campera corta y pollera larga: para mantener visible la cintura.
  • Anorak con medio cierre y pollera de encaje: una de las fórmulas más actuales.
  • Campera lisa y pollera estampada: para trasladar la tendencia a un look cotidiano.

Cómo llevarla encima de un vestido

Los vestidos lenceros, rectos o de telas fluidas permiten reproducir el mismo juego entre lo deportivo y lo femenino. Elle recomendó combinar vestidos y polleras asimétricas con rompevientos de cuello alto y botas, especialmente durante las temporadas de transición.

En invierno, la combinación puede completarse con medias opacas, botas altas y una polera fina debajo del vestido. Si hace mucho frío, el rompevientos puede funcionar como una capa intermedia debajo de un tapado más pesado.

Los vestidos cortos admiten camperas más grandes, mientras que las siluetas largas suelen funcionar mejor con modelos a la cintura. Esto evita que la superposición agregue demasiado volumen y permite conservar una proporción más definida.

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