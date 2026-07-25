Las camperas rompevientos de los años 90 están de vuelta y se combinan con polleras y vestidos

Las camperas rompevientos inspiradas en los años 90 regresaron con sus cierres altos, telas técnicas, capuchas escondidas y combinaciones de colores. La diferencia está en cómo se usan durante 2026: en lugar de completar únicamente conjuntos deportivos, aparecen sobre polleras delicadas, vestidos fluidos y prendas con encaje.

Jean mom: cómo usar el pantalón que volvió de los años 80 en looks fáciles y con estilo

La cama matrimonial pasó de moda: esta es la nueva opción que gana espacio en los dormitorios

Vogue ubicó a los rompevientos, anoraks y camperas deportivas entre las prendas destacadas de las pasarelas actuales. Diseñadores como Prada, Lii y Tory Burch mostraron versiones de colores fuertes combinadas con vestidos y polleras de estética más romántica , una fórmula construida a partir del contraste.

La versión más reconocible está realizada en nylon o telas livianas resistentes al viento. Puede llevar cierre completo, medio cierre, cuello alto, elásticos en los puños y un volumen ligeramente amplio en la zona superior .

Los modelos color block, con paneles de diferentes tonos, son los que remiten de manera más directa a la ropa deportiva de los años 90. También regresaron las opciones lisas en negro, verde, azul marino, bordó o beige, más fáciles de integrar en conjuntos cotidianos.

La tendencia no exige que la campera sea completamente impermeable. “Rompevientos” describe sobre todo una prenda liviana diseñada para reducir el paso del aire; la protección frente a la lluvia depende del material, las costuras y el tratamiento específico de cada modelo .

Por qué ahora se combina con polleras

La fórmula de 2026 busca evitar que todo el conjunto tenga una apariencia deportiva. Una pollera de encaje, satén o tela liviana aporta movimiento y genera un contraste con la textura técnica y el volumen de la campera.

Who What Wear destacó la combinación de rompevientos con polleras adornadas con encaje como una de las formas más visibles de llevar esta tendencia. También aparecen versiones con polleras llamativas, tacos bajos y zapatos delicados.

Para que el look resulte equilibrado, conviene que una de las dos piezas sea la protagonista. Una campera con varios colores funciona mejor con una pollera lisa, mientras que un rompevientos neutro puede acompañar estampados, transparencias o texturas más marcadas.

Estas son algunas combinaciones posibles:

Rompevientos amplio y pollera de satén: con zapatillas simples o botas.

con zapatillas simples o botas. Campera corta y pollera larga: para mantener visible la cintura.

para mantener visible la cintura. Anorak con medio cierre y pollera de encaje: una de las fórmulas más actuales.

una de las fórmulas más actuales. Campera lisa y pollera estampada: para trasladar la tendencia a un look cotidiano.

Cómo llevarla encima de un vestido

Los vestidos lenceros, rectos o de telas fluidas permiten reproducir el mismo juego entre lo deportivo y lo femenino. Elle recomendó combinar vestidos y polleras asimétricas con rompevientos de cuello alto y botas, especialmente durante las temporadas de transición.

En invierno, la combinación puede completarse con medias opacas, botas altas y una polera fina debajo del vestido. Si hace mucho frío, el rompevientos puede funcionar como una capa intermedia debajo de un tapado más pesado.

Los vestidos cortos admiten camperas más grandes, mientras que las siluetas largas suelen funcionar mejor con modelos a la cintura. Esto evita que la superposición agregue demasiado volumen y permite conservar una proporción más definida.