Los vestidos lenceros de los años 90 están de vuelta y se combinan con botas y camperas de cuero

Los vestidos lenceros de los años 90 volvieron a instalarse entre las tendencias de 2026. Su silueta continúa siendo simple: breteles finos, tela con caída, escote limpio y una forma que acompaña el cuerpo sin recurrir a estructuras rígidas. El cambio aparece en la manera de combinarlos.

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En lugar de llevarlos únicamente con sandalias o zapatos elegantes, ahora se usan con botas de cuero, camperas amplias y prendas de inspiración motociclista , una mezcla que permite trasladarlos al invierno y a situaciones más informales.

British Vogue anticipó la vigencia del regreso al señalar que las búsquedas de “vestido lencero de los 90” habían aumentado un 306% en un informe de tendencias de Depop.

El slip dress nació a partir de prendas interiores y camisones, pero se transformó en ropa exterior durante la década de 1990. Su diseño se reconoce por la caída fluida, los breteles delgados y la ausencia de grandes adornos .

Las versiones más clásicas aparecen en negro, blanco, bordó, marrón chocolate y tonos metalizados. También pueden incorporar encaje en el escote o en el ruedo, aunque la tendencia de 2026 prioriza modelos que conservan una estética limpia y minimalista .

El corte al bies, realizado en diagonal respecto del tejido, ayuda a que la tela se adapte al cuerpo y genere movimiento. Esta característica diferencia a muchos modelos lenceros de un vestido recto convencional.

La combinación que permite usarlo en invierno

Una campera de cuero crea un contraste entre la delicadeza del satén y la rigidez de una prenda exterior pesada. Vogue destacó esta fórmula al repasar cómo distintas celebridades actualizaron el estilo de los 90.

Las botas también cambian el tono del conjunto. Un modelo corto y robusto produce un resultado más informal, mientras que las botas altas y estilizadas pueden mantener una apariencia nocturna.

Para los días fríos, pueden sumarse:

Polera fina debajo del vestido , para cubrir brazos y escote.

, para cubrir brazos y escote. Medias opacas y botas de caña alta.

Campera de cuero recta o ligeramente amplia.

Sweater tejido colocado encima, dejando que el vestido funcione como falda.

Tapado largo para equilibrar la tela liviana de la prenda interior.

Los detalles que actualizan el look

La versión de 2026 no requiere copiar literalmente una producción de los años 90. Las camperas demasiado ajustadas pueden reemplazarse por modelos rectos, tipo bomber o motociclista, mientras que los accesorios pueden mantener líneas simples y sin exceso de brillos.

También conviene prestar atención a la ropa interior. Las telas satinadas suelen marcar costuras y pliegues, por lo que funcionan mejor con prendas lisas o con un vestido que no quede excesivamente ajustado.

Para utilizarlo durante el día, las botas bajas, una cartera grande y una campera amplia reducen su apariencia de vestido de fiesta. Por la noche, puede combinarse con botas de punta fina, joyas sencillas y una chaqueta más estructurada.