Ya fueron las bufandas XXL: el accesorio minimalista que domina las colecciones para el invierno 2026

Las grandes bufandas envolventes fueron protagonistas durante varias temporadas, pero las principales colecciones de moda para el invierno 2026 muestran un cambio claro. Diseñadores y estilistas vuelven a apostar por accesorios más livianos, fáciles de combinar y con líneas limpias. Entre ellos, el pañuelo de lana fino aparece como el gran protagonista.

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La tendencia no busca eliminar el abrigo.

La idea es aportar calidez sin sumar demasiado volumen al conjunto.

Por eso este accesorio comenzó a ganar espacio tanto en las pasarelas como en el street style de ciudades como París, Milán y Copenhague.

El gran protagonista del invierno 2026 es el pañuelo de lana fina , tejido en cashmere, lana merino o mezclas livianas.

A diferencia de las bufandas tradicionales, se lleva más corto, con una caída natural y nudos discretos.

El resultado es un look más elegante, moderno y versátil.

Firmas como Max Mara, Toteme, The Row y Brunello Cucinelli mostraron accesorios de este estilo en sus colecciones recientes, mientras que revistas como Vogue y Elle destacan la tendencia como una de las más fuertes para la temporada.

Tres formas de combinarlo

1. Con tapado largo

Un tapado camel o gris combinado con un pañuelo fino en tonos crudo crea un conjunto clásico y sofisticado.

2. Con blazer de lana

El pañuelo puede llevarse apenas anudado debajo del cuello del blazer, aportando textura sin generar volumen.

Es una opción muy utilizada para looks urbanos.

3. Con campera de cuero

Un pañuelo color borgoña, verde oliva o chocolate aporta contraste y suaviza la fuerza de la campera.

Es una combinación ideal para quienes buscan un estilo contemporáneo.

Los colores que marcarán la temporada

Los especialistas en moda destacan una paleta dominada por:

Beige.

Crudo.

Gris piedra.

Chocolate.

Verde oliva.

Borgoña.

Estos tonos permiten combinar el accesorio con facilidad y acompañan la tendencia de prendas atemporales y minimalistas.

Menos volumen, más elegancia

La moda del invierno 2026 demuestra que muchas veces menos es más. El pañuelo de lana fino reemplaza a las bufandas XXL con una propuesta elegante, funcional y muy fácil de incorporar al guardarropa, adaptándose tanto a looks formales como informales sin perder protagonismo