14 de julio de 2026 - 17:35

Los nuevos pisos de vinilo están de moda y reemplazan a las baldosas tradicionales por duración y economía

Los pisos de vinilo ofrecen una instalación más sencilla, mayor confort al caminar y una vida útil que puede alcanzar los 25 años con el mantenimiento adecuado.

Los pisos de vinilo imitan materiales naturales y ofrecen resistencia durante décadas.

Los pisos de vinilo imitan materiales naturales y ofrecen resistencia durante décadas.

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Por Lucas Vasquez

Renovar los pisos de una casa suele implicar obras largas y costosas. Sin embargo, los suelos de vinilo se consolidan como una alternativa cada vez más elegida porque permiten modernizar cocinas, baños y otros ambientes sin realizar grandes trabajos de construcción.

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Además de su instalación práctica, este revestimiento destaca por ofrecer una superficie más cálida, silenciosa y resistente al desgaste. Gracias a sus diferentes capas, también puede imitar materiales como la madera o la piedra, combinando estética, comodidad y un costo generalmente inferior al de las baldosas tradicionales.

La tendencia permite renovar de manera más económica y moderna.

La tendencia permite renovar de manera más económica y moderna.

Por qué los pisos de vinilo están reemplazando a las baldosas

Una de las principales ventajas del vinilo moderno es su estructura multicapa, diseñada para mejorar tanto la resistencia como el confort.

La superficie incorpora una película protectora de poliuretano que ayuda a prevenir rayones y facilita la limpieza diaria. Debajo se encuentra una capa transparente que aumenta la resistencia al desgaste y a las grietas, mientras que una capa decorativa reproduce con gran realismo el aspecto de materiales naturales como madera, piedra o cemento.

En la parte inferior, muchos modelos incluyen una base de fieltro o material textil que aporta una ligera elasticidad y mejora notablemente la comodidad al caminar.

Las ventajas que explican su popularidad

  • Reducen el ruido de las pisadas gracias a su base amortiguadora.
  • Resultan más cálidos al tacto durante el invierno.
  • Cubren pequeñas imperfecciones del contrapiso.
  • Se instalan con mayor rapidez y requieren menos obra.
  • Pueden durar entre 10 y 25 años, según su calidad y mantenimiento.

Estas características los convierten en una opción muy utilizada en departamentos, dormitorios, cocinas y baños.

Es indispensable utilizar productos de limpieza suaves porque pueden reaccionar con el vinilo y provocar manchas permanentes.

Es indispensable utilizar productos de limpieza suaves porque pueden reaccionar con el vinilo y provocar manchas permanentes.

Qué tener en cuenta antes de instalar un suelo de vinilo

Aunque el material ayuda a disimular pequeñas irregularidades, la base debe encontrarse limpia, seca y nivelada para asegurar una correcta adherencia.

También es recomendable dejar las placas o rollos de vinilo en el ambiente durante al menos 24 horas antes de la instalación. De esa manera, el material se adapta a la temperatura del lugar y disminuye el riesgo de deformaciones posteriores.

En ambientes húmedos, como baños o lavaderos, conviene sellar los bordes con silicona para impedir que el agua se filtre debajo del revestimiento y afecte el adhesivo.

Cómo mantener el piso en buen estado durante años

El mantenimiento diario es uno de los puntos fuertes de este tipo de revestimiento.

Para conservarlo, basta con barrer o aspirar regularmente y pasar un trapeador apenas húmedo con un detergente suave. Los productos abrasivos o demasiado agresivos pueden deteriorar la capa protectora y reducir su vida útil.

Los suelos de vinilo se posicionan como una alternativa moderna a las baldosas tradicionales gracias a su instalación sencilla, su menor costo y el confort que ofrecen en el uso diario.

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