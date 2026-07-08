Las joyas minimalistas pasaron de moda: la tendencia que se impone en París y Milán en 2026

El mercado mundial de la joyería alcanzará los 408.000 millones de dólares en 2026, impulsado por piezas expresivas que priorizan la identidad personal y el optimismo.

Las joyas minimalistas pasan de moda. Llega con todo el maximalismo en tonos dorados y coloridos.

El minimalismo austero que dominó la tendencia en joyas durante años perdió su lugar en las pasarelas internacionales. Para la temporada 2026, la tendencia se vuelca hacia el maximalismo expresivo, donde el color intenso, los motivos marinos y las flores de gran tamaño definen una nueva estética que privilegia la conexión emocional por encima de la uniformidad técnica.

Las grandes casas de moda y diseñadores independientes coinciden en que los consumidores hoy buscan piezas con un valor sentimental que trascienda las temporadas. Firmas como Celine y Tory Burch ya muestran collares de cuentas y esmaltes intensos que rompen con la sobriedad previa.

Chanel La naturaleza recupera el protagonismo absoluto Este giro hacia lo llamativo responde a una necesidad colectiva de evasión y alegría tras años de diseños pulidos y uniformes. Los compradores actuales confían más en su propia intuición, eligiendo joyas que funcionan como un reflejo instintivo de su historia personal en lugar de seguir reglas rígidas de combinación. La joyería se transforma así en un archivo portátil de momentos y significados.

En los desfiles de Chanel, las flores esculturales y los pétalos de gran tamaño borraron la frontera entre el accesorio y el arte. Esta tendencia utiliza proporciones exageradas y texturas audaces para capturar la atención. Al mismo tiempo, el universo marino regresa con fuerza a través de caracoles, peces y piedras como la turmalina Paraíba y la aguamarina en las colecciones de Balmain y Ralph Lauren.

Personalización y el fin de las reglas rígidas La superposición de piezas se consolida como el método principal para proyectar individualidad. Ya no se busca el conjunto perfecto comprado de una sola vez, sino una mezcla de metales, texturas y proporciones que parezca seleccionada cuidadosamente a lo largo de los años. Los brazaletes superpuestos y los anillos de metales mixtos permiten que cada composición sea única.

A pesar del contexto económico, la inversión en joyería fina se mantiene firme porque el público prioriza la artesanía y la durabilidad. Se imponen las siluetas doradas llamativas y los pendientes grandes que, aunque tienen una impronta expresiva fuerte, están diseñados para ser usados en la vida cotidiana y no solo en ocasiones especiales.