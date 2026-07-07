El fin del corte recto y rígido: estos son los 5 cortes con movimiento en tendencia para el invierno 2026

Los cortes de pelo con movimiento se instalaron entre las principales tendencias de 2026. En lugar de mantener una línea pesada y uniforme, las nuevas propuestas utilizan capas estratégicas para aportar volumen, acompañar la textura natural y evitar que el cabello quede rígido.

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El cambio no significa que desaparezcan todos los cortes rectos. El bob compacto también conserva presencia, pero convive con una corriente que prioriza formas más livianas, puntas flexibles y mechones que enmarcan el rostro .

El modern shag recupera el espíritu del corte setentoso, aunque abandona los contrastes demasiado marcados. Presenta capas más cortas alrededor del rostro y la coronilla, mientras conserva largo y densidad en la parte inferior.

Las puntas desfiladas permiten que el pelo se mueva sin necesidad de un peinado perfecto. Puede adaptarse a cabellos lisos, ondulados o rizados, regulando la cantidad de capas según el volumen natural.

En 2026 aparece también una versión denominada shag lite , menos extrema y con un crecimiento más fácil de mantener.

2. El C-cut, la opción para conservar el largo

El C-cut utiliza capas frontales que dibujan una curva alrededor del rostro. Los primeros mechones suelen comenzar debajo del mentón y continuar gradualmente hacia las puntas.

La técnica crea volumen en la zona superior sin vaciar demasiado el resto del cabello. Una de sus versiones más recientes fue presentada como “love layers”, con una estructura que busca levantar las raíces y afinar visualmente la parte inferior.

Es una alternativa para quienes quieren un cambio visible, pero no desean resignar el largo ni someterse a retoques demasiado frecuentes.

3. El bob texturizado, menos rígido que el clásico

El bob continúa vigente, aunque una de sus variantes más buscadas reemplaza la línea geométrica por puntas suavizadas y capas discretas.

El corte puede terminar a la altura de la mandíbula o acercarse a los hombros. Las ondas naturales, el secado al aire y una leve textura en las puntas ayudan a generar dimensión sin perder la forma.

En cabellos gruesos, las capas internas permiten retirar peso. En los más finos, conviene mantener una base relativamente compacta y trabajar solo algunos sectores para evitar que las puntas pierdan densidad.

4. El bixie, entre el bob y el pixie

El bixie combina el largo reducido del pixie con mechones más flexibles propios de un bob corto. La nuca queda despejada, mientras la parte superior conserva suficiente longitud para cambiar la dirección o sumar volumen.

Su efecto depende de las capas aireadas y de un contorno que no quede completamente pegado a la cabeza. Puede llevarse con flequillo lateral, puntas hacia afuera o una textura más desordenada.

Es uno de los cortes con mayor movimiento para pelo corto, aunque necesita retoques periódicos para conservar su silueta.

5. Las capas largas y fluidas

Las luxe layers permiten transformar una melena extensa sin aplicar un desfilado demasiado agresivo. Las capas se integran entre sí y mantienen el peso necesario para que el cabello conserve un aspecto abundante.

El objetivo es generar movimiento desde el contorno del rostro hasta las puntas, pero sin dejar escalones visibles. Funcionan especialmente bien con brushing amplio, ondas suaves o textura natural.

Durante el invierno, pueden combinarse con flequillos cortina más largos, que se integran con las capas y resultan sencillos de acomodar después de usar gorros o bufandas.