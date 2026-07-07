7 de julio de 2026 - 10:30

Revisá los placards de tu casa: el tapado de los años 80 que vuelve a ser tendencia este invierno 2026

Las grandes pasarelas internacionales recuperaron uno de los clásicos más elegantes de los años 80. Cómo combinarlo para lograr un look actual sin perder sofisticación.

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Por Ignacio Alvarado

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El regreso no significa copiar exactamente la estética de aquella década. Las nuevas propuestas mantienen la esencia del diseño original, pero suavizan las proporciones para adaptarlas al estilo contemporáneo.

El clásico de los años 80 que vuelve con fuerza

Las colecciones Otoño/Invierno presentadas por marcas como Saint Laurent, Max Mara y otras casas internacionales recuperaron el protagonismo del tapado largo con hombros levemente estructurados, corte oversize y líneas limpias.

Las revistas especializadas, entre ellas Vogue, Elle y Harper's Bazaar, coinciden en que la elegancia relajada será uno de los ejes de la temporada. El objetivo ya no es exagerar las hombreras como ocurría décadas atrás, sino crear una silueta equilibrada y cómoda.

Los materiales también evolucionaron. La lana virgen, el cashmere y las mezclas de tejidos de alta calidad dominan la temporada por su capacidad para conservar el calor sin perder caída.

Cómo combinarlo para lograr un look actual

La clave está en equilibrar el volumen del tapado con prendas más simples. Los especialistas recomiendan combinarlo con jeans rectos, pantalones sastreros, sweaters tejidos finos o poleras lisas.

En cuanto a los colores, el camel continúa siendo el gran protagonista, aunque también aparecen con fuerza el chocolate, el gris melange y otros tonos neutros que permiten crear conjuntos fáciles de repetir.

Más que una prenda pasajera, este tapado representa el regreso de una estética clásica que prioriza la calidad, la comodidad y la versatilidad. Para muchas personas, la sorpresa será descubrir que esa pieza que parecía olvidada vuelve a estar completamente vigente.

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