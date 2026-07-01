1 de julio de 2026 - 10:39

El cárdigan de lana que usaban los abuelos en los 70 es la prenda que las estilistas europeas eligieron para este invierno

La moda, el estilo, las tendencias del invierno 2026 y el regreso de los clásicos convierten al cárdigan de lana en una de las prendas más elegidas por las estilistas europeas.

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Por Ignacio Alvarado

Durante años, el cárdigan de lana quedó asociado a los placares de los abuelos y a una imagen demasiado clásica para las nuevas generaciones. Sin embargo, la moda volvió a demostrar que las tendencias son cíclicas. Este invierno 2026, esa prenda que marcó buena parte de la década del 70 reaparece como una de las grandes protagonistas de las colecciones europeas. Lejos de verse anticuado, el cárdigan recupera protagonismo gracias a nuevas combinaciones que mezclan elegancia, comodidad y un aire vintage muy actual, consolidándose como una referencia del estilo contemporáneo.

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El cambio no está tanto en la prenda como en la manera de usarla. Lo que antes se reservaba para un look clásico hoy aparece combinado con pantalones sastreros, jeans rectos, botas altas e incluso zapatillas urbanas. Esa reinterpretación permitió que una pieza tradicional volviera a conquistar las calles y las pasarelas.

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Por qué volvió el cárdigan

Las estilistas explican que la tendencia responde al regreso de las prendas atemporales.

Frente a la moda rápida, cada vez más personas buscan ropa de buena calidad, tejidos nobles y diseños capaces de durar varias temporadas.

El cárdigan cumple perfectamente con esas características: abriga, combina con casi todo y nunca pierde elegancia.

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Cómo se lleva este invierno

Una de las fórmulas más repetidas consiste en usarlo abierto sobre una remera básica blanca con jeans rectos.

También funciona muy bien cerrado como si fuera un sweater, acompañado por pantalones de vestir de tiro alto o polleras midi.

Los modelos oversized, con botones grandes y tejidos gruesos son los que más presencia tienen esta temporada.

Los colores que dominan la tendencia

Los tonos neutros vuelven a ser protagonistas.

Beige, gris melange, marrón chocolate, azul marino, verde oliva y crudo aparecen como las opciones más elegidas porque permiten combinar el cárdigan con prácticamente cualquier otra prenda del guardarropa.

Una prenda que demuestra que la moda siempre vuelve

El regreso del cárdigan confirma una vez más que muchas tendencias nacen revisando el pasado. Aquella prenda que durante décadas fue sinónimo de ropa clásica hoy se transforma en uno de los grandes protagonistas del invierno 2026. Antes de salir de compras, quizá convenga revisar los placares familiares: es muy posible que la prenda de la temporada ya esté esperando allí.

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