Después de varias temporadas dominadas por los jeans anchos, rectos y de caída relajada, un corte asociado con la moda de los años 2000 vuelve a ocupar espacio. Los jeans bootcut regresaron durante 2026 y encuentran en las botas y los sweaters tejidos dos aliados para formar un conjunto de invierno.

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El modelo no tiene una campana exagerada. Se ajusta en la cadera y los muslos, conserva una línea relativamente angosta hasta la rodilla y luego se abre de manera suave. Esa pequeña diferencia permite cubrir parte del calzado y crear una silueta más alargada y equilibrada .

El nombre del pantalón hace referencia a su función original: dejar espacio suficiente para que la botamanga pueda caer sobre unas botas. A diferencia del jean oxford, la abertura inferior es moderada y no se transforma en una campana amplia.

Tampoco debe confundirse con el modelo wide leg. En este último, la pierna suele mantenerse ancha desde la cadera o el muslo. El bootcut, en cambio, conserva un calce más definido en la parte superior y recién gana amplitud cerca del tobillo.

Para 2026 aparecen versiones de tiro alto, medio y bajo. Los diseños de tiro bajo recuperan de manera más directa la estética de comienzos del siglo, mientras que los de cintura media o alta permiten incorporar la tendencia sin reproducir por completo aquel estilo.

Los jeans bootcut de los años 2000 vuelven a ser tendencia y se combinan con botas y sweaters tejidos (2)

Por qué se combina con botas

La abertura inferior está pensada para caer sobre el calzado sin quedar atrapada en la caña. Por eso, las botas de punta fina, cuadrada o levemente redondeada funcionan mejor que los modelos demasiado voluminosos.

Los jeans bootcut de los años 2000 vuelven a ser tendencia y se combinan con botas y sweaters tejidos (3)

Un taco bajo o intermedio puede aportar altura sin modificar la comodidad del conjunto. Lo importante es revisar el largo: el ruedo debería cubrir parte de la bota, pero no arrastrarse ni formar varios pliegues sobre el empeine.

Las botas texanas refuerzan el origen funcional del corte y construyen un estilo más informal. Para una imagen urbana, se pueden utilizar botinetas lisas de cuero o gamuza, con una punta apenas visible debajo del jean.

El sweater tejido actualiza el look de los años 2000

La combinación con prendas tejidas permite trasladar el bootcut al invierno sin que el conjunto parezca un disfraz de otra época. Un sweater corto o llevado parcialmente dentro de la cintura ayuda a marcar la transición entre el torso y la línea ajustada del pantalón.

Los tejidos de calce recto también funcionan, siempre que no terminen justo en la zona más ancha de la cadera. Cuando el sweater es demasiado largo y voluminoso, puede ocultar la forma del jean y generar una acumulación de tela en la parte central.

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Para un conjunto simple, alcanza con un jean azul oscuro, un sweater beige, gris, bordó o verde oliva y botas negras o marrones. Los lavados más claros ofrecen un resultado informal, mientras que el denim oscuro permite construir una apariencia más pulida.

Tres formas de llevar el bootcut durante el invierno

Clásica: jean azul oscuro, sweater de cuello redondo y botas negras.

jean azul oscuro, sweater de cuello redondo y botas negras. Y2K moderada: tiro bajo o medio, tejido corto y botinetas de punta afinada.

tiro bajo o medio, tejido corto y botinetas de punta afinada. Casual: bootcut de lavado claro, sweater amplio con la parte delantera dentro del pantalón y botas texanas.

También pueden sumarse un tapado recto, una campera de cuero o un trench. Estas prendas acompañan la caída vertical del pantalón sin competir con su abertura inferior.