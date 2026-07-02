El sobretodo largo que todas las argentinas usaban en los 90 vuelve este invierno y las estilistas de Milán dicen que es la prenda más elegante de 2026

Durante los años 90 era casi imposible atravesar el invierno sin ver uno. El sobretodo largo formaba parte del guardarropa de madres, abuelas y mujeres de todas las edades, pero con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo frente a camperas más informales. Ahora, la moda vuelve a ponerlo en primer plano y las pasarelas de Milán coinciden en que será una de las prendas más elegantes del invierno 2026 , capaz de transformar cualquier look sin perder comodidad ni sofisticación.

El cárdigan de lana que usaban los abuelos en los 70 es la prenda que las estilistas europeas eligieron para este invierno

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros

El regreso no significa copiar exactamente cómo se usaba hace treinta años. Las estilistas italianas proponen reinterpretarlo con prendas actuales para lograr una imagen mucho más moderna, evitando que el resultado parezca un disfraz o un conjunto demasiado clásico.

La clave está en las combinaciones.

Firmas como Max Mara y Totême volvieron a apostar por los abrigos largos de líneas limpias, hombros suaves y colores neutros.

La tendencia busca prendas atemporales que puedan utilizarse durante muchos años sin depender de modas pasajeras. Por eso predominan los tonos camel, gris, negro, marrón chocolate y beige, que combinan fácilmente con el resto del guardarropa.

Además del corte clásico, los nuevos modelos incorporan tejidos más livianos y siluetas menos rígidas que las de los años noventa.

Cómo combinar el sobretodo sin parecer anticuada

Uno de los looks más repetidos consiste en llevarlo abierto sobre una remera blanca, jeans rectos y zapatillas blancas.

También funciona muy bien con pantalones sastreros, sweaters tejidos y botas bajas de cuero, logrando un equilibrio entre elegancia y comodidad.

Para quienes buscan una propuesta más sofisticada, puede combinarse con un vestido tejido largo y botas altas, dejando que el sobretodo sea el gran protagonista del conjunto.

Los accesorios discretos, como una cartera estructurada o un pañuelo de lana, ayudan a completar el outfit sin sobrecargarlo.

image

Por qué el invierno 2026 apuesta otra vez por esta prenda

Los especialistas en estilo explican que muchas personas buscan ropa duradera y fácil de combinar.

El sobretodo cumple perfectamente con ese objetivo porque aporta elegancia inmediata, protege del frío y funciona tanto para un contexto formal como para uno casual.

Su regreso también responde al auge del lujo silencioso, una tendencia que prioriza la calidad, los cortes clásicos y las prendas que trascienden las temporadas.

Una prenda que demuestra que el buen estilo nunca desaparece

Las tendencias cambian constantemente, pero algunos clásicos siempre encuentran la manera de regresar. El sobretodo largo es uno de ellos. Este invierno 2026, la moda demuestra que una prenda que marcó los años 90 puede volver completamente vigente cuando se adapta a las nuevas formas de vestir.