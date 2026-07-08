8 de julio de 2026 - 11:45

Revisá los placards de tu casa: el sweater de los años 90 que vuelve a ser tendencia este invierno 2026

La moda de invierno 2026 revive el sweater tejido con ochos, una prenda que evoca nostalgia y estilo en versiones renovadas.

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Por Ignacio Alvarado

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Durante años, este tipo de sweater quedó asociado al placard de padres y abuelos. Era una prenda abrigada, clásica y funcional, pero pocas veces se la pensaba como tendencia. Ahora, el regreso de lo vintage y de los tejidos con textura le devolvió protagonismo.

La clave no está en usarlo como antes, sino en combinarlo con prendas actuales.

La moda recupera el sweater tejido de los 90

El sweater de ochos, también conocido por sus tramas gruesas y dibujos en relieve, vuelve porque responde a una búsqueda muy clara: prendas cálidas, duraderas y con personalidad. Frente a los modelos lisos, este tejido aporta volumen, textura y una sensación artesanal muy valorada este invierno 2026.

Los colores más elegidos son crudo, gris, azul marino, marrón chocolate, verde oliva y beige. Son tonos fáciles de combinar y permiten que el tejido sea el protagonista sin necesidad de estampados fuertes.

Además, este tipo de prenda encaja perfecto con la tendencia del lujo silencioso, donde importan más la calidad, el corte y la textura que el logo visible.

Cómo llevarlo con estilo este invierno 2026

La primera fórmula es simple: jeans rectos, sweater tejido y zapatillas blancas. Esa combinación baja el tono clásico de la prenda y la vuelve más urbana.

La segunda opción suma pantalón sastrero, mocasines y tapado largo. En ese caso, el sweater funciona como una pieza elegante, ideal para oficina o salidas de día.

La tercera apuesta por botas bajas, falda midi o pantalón amplio. El contraste entre el tejido noventoso y las siluetas actuales genera un look mucho más moderno.

Por qué conviene revisar antes de comprar

Muchas veces la prenda de moda ya está en casa. Revisar placards familiares puede revelar sweaters de lana gruesa, tejidos a mano o modelos con ochos que hoy vuelven a tener valor estético.

La moda demuestra otra vez que algunos clásicos no desaparecen. Solo esperan el momento adecuado para regresar con otra energía.

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