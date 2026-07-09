Revisá los placards de tu casa: el cardigan tejido de los años 90 vuelve a ser tendencia este invierno 2026

Durante muchos años quedó guardado en el fondo del placard de madres y abuelas. Sin embargo, la moda volvió a poner en primer plano al cardigan tejido . Este invierno 2026 , la prenda reaparece con fuerza gracias al regreso de los tejidos clásicos y a un estilo que prioriza la comodidad sin perder elegancia.

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El cardigan fue uno de los grandes protagonistas de los años 90. Era habitual verlo en reuniones familiares, oficinas, colegios y salidas informales. Con el tiempo perdió protagonismo frente a camperas deportivas y sweaters más ajustados, pero las pasarelas europeas volvieron a darle un lugar destacado.

Hoy se reinventa con nuevos cortes, mejores materiales y combinaciones completamente distintas.

Las principales colecciones internacionales recuperaron el cardigan largo y también las versiones cortas con botones grandes, tejidos gruesos y tonos neutros.

Beige, gris topo, marrón chocolate, azul marino y blanco roto aparecen como los colores favoritos de la temporada.

La tendencia responde al crecimiento del llamado quiet luxury, donde las prendas de calidad, atemporales y bien confeccionadas reemplazan a los diseños llamativos.

El cardigan encaja perfectamente en esa filosofía.

Tres formas de usarlo este invierno 2026

La primera opción consiste en llevarlo abierto sobre una remera básica blanca, acompañado por jeans rectos y zapatillas blancas.

La segunda apuesta por combinarlo con pantalones sastreros y mocasines para lograr un look elegante sin esfuerzo.

La tercera incorpora un tapado largo encima del cardigan junto con botas bajas, creando distintas capas de abrigo muy utilizadas por estilistas europeas durante este invierno 2026.

La clave consiste en dejar que el tejido aporte textura mientras el resto del conjunto mantiene líneas simples.

El estilo vuelve a mirar los placards familiares

Cada vez más especialistas en estilo recomiendan revisar la ropa guardada antes de comprar prendas nuevas.

Muchos cardigans tejidos de excelente calidad todavía conservan un diseño completamente vigente y pueden integrarse fácilmente a las tendencias actuales.

Una prenda que demuestra que la moda siempre vuelve

Antes de salir de compras, conviene abrir el placard familiar. Ese viejo cardigan que parecía haber quedado en otra época puede convertirse nuevamente en una de las prendas más elegantes del invierno. La moda confirma una vez más que los clásicos nunca desaparecen: simplemente esperan el momento adecuado para regresar.