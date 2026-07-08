8 de julio de 2026 - 19:05

Las tazas rotas no las tires, son un tesoro en casa: una idea está de moda y crea un objeto útil

Descubrí cómo reciclar una taza rota y transformarla en un frutero decorativo con pocos materiales. Una manualidad fácil y perfecta para decorar el hogar.

Esta fórmula económica permite reforzar el exterior de forma rápida y con un resultado duradero.

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IA Gemini
Por Redacción Por Las Redes

Las tazas de porcelana son uno de los objetos más utilizados en cualquier hogar, pero también de los más frágiles. Una caída puede provocar que se rompan o se resquebrajen, haciendo que muchas personas opten por desecharlas. Sin embargo, una taza dañada es un tesoro para el reciclaje creativo.

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Con pocos materiales y un proceso sencillo, es posible transformarla en un frutero decorativo que aporte un toque original a la cocina o al comedor.

Una forma creativa de reutilizar una taza rota

El reciclaje decorativo permite convertir objetos que parecían inservibles en piezas funcionales para el hogar. En este caso, una taza rota pasa a convertirse en la base de un pequeño frutero, combinando utilidad, diseño y sostenibilidad.

Además de evitar generar residuos, este proyecto es una alternativa económica para renovar la decoración con un objeto hecho a mano.

Materiales necesarios

Para realizar esta manualidad necesitarás:

  • Una taza rota o en desuso.
  • Una tartera o bowl.
  • Pintura acrílica blanca.
  • Lija de grano fino.
  • Pegamento de alta resistencia apto para cerámica.
  • Un cepillo de dientes.
  • Un stencil con el diseño de tu preferencia.

Cómo hacer un frutero con una taza reciclada

1. Preparar las piezas

Lija suavemente la superficie de la taza y del bowl o tartera para eliminar imperfecciones y facilitar la adherencia de la pintura.

Luego aplica una capa uniforme de pintura acrílica y deja secar completamente.

2. Armar la estructura

Pega la taza boca abajo en el centro de la base del recipiente utilizando un adhesivo resistente para cerámica.

De esta forma, la taza funcionará como soporte del nuevo frutero.

3. Decorar el frutero

Cuando la estructura esté firme, utiliza un cepillo de dientes para crear un efecto salpicado sobre la superficie si deseas darle un acabado más artesanal.

Después coloca un stencil y pinta el diseño elegido para personalizar la pieza según el estilo de tu hogar.

4. Dejar secar

Espera el tiempo recomendado por el fabricante del pegamento y de la pintura antes de utilizar el frutero.

Una vez seco, estará listo para decorar una mesa, una cocina o un comedor.

Consejos para obtener un mejor resultado

  • Utiliza pegamento específico para cerámica o porcelana para asegurar una unión resistente.
  • Elige colores que combinen con la decoración del ambiente donde colocarás el frutero.
  • Aplica una capa de barniz transparente para proteger la pintura y facilitar la limpieza.
  • Verifica que todas las piezas estén completamente secas antes de colocar frutas u otros objetos.

Una manualidad fácil para decorar y reciclar

Transformar una taza rota en un frutero demuestra que muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda oportunidad antes de terminar en la basura. Con pocos materiales, algo de creatividad y unos minutos de trabajo, es posible fabricar una pieza decorativa, funcional y personalizada que además contribuye a reducir los residuos mediante el reciclaje.

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