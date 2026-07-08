8 de julio de 2026 - 18:15

Cómo reciclar los picaportes y manijas que ya no usas: transformalos en esta idea creativa para tu casa

Descubre cómo reciclar picaportes o manijas de muebles viejos para crear un perchero decorativo, económico y fácil de hacer en casa.

picaportes y manijas
Por Redacción Por Las Redes

Los picaportes y las manijas de muebles suelen terminar en la basura cuando se reemplazan puertas o cajones. Sin embargo, con una idea sencilla de reciclaje pueden transformarse en un perchero práctico y decorativo que aporte personalidad a cualquier ambiente. Este proyecto para reciclar de manera sencilla ya que requiere pocos materiales, herramientas básicas y apenas unos minutos de trabajo.

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Una forma creativa de reutilizar manijas y picaportes

El reciclaje creativo permite dar una segunda vida a objetos cotidianos que ya no cumplen su función original. En este caso, los picaportes o manijas pueden convertirse en ganchos resistentes para colgar abrigos, bolsos, sombreros, llaves o accesorios.

Además de reducir los residuos, esta alternativa ofrece una solución económica para organizar distintos espacios de la casa.

Materiales necesarios

Para fabricar el perchero necesitarás:

  • Picaportes o manijas de muebles y puertas.
  • Una tabla de madera que sirva como base.
  • Pintura para madera.
  • Barniz protector.
  • Tornillos.
  • Destornillador o taladro.

Cómo hacer un perchero con picaportes reciclados

1. Preparar la base

Lija la tabla de madera si es necesario y aplica una capa de pintura del color que prefieras.

Una vez seca, protege la superficie con barniz para mejorar su durabilidad.

2. Colocar las manijas

Distribuye los picaportes sobre la tabla dejando suficiente separación entre cada uno para que las prendas o accesorios puedan colgarse cómodamente.

Fija cada pieza con tornillos.

3. Instalar el perchero

Atornilla la tabla a la pared en el lugar elegido, verificando que quede bien nivelada y firme para soportar el peso de los objetos.

Consejos para un mejor resultado

  • Mantén una separación adecuada entre los ganchos para evitar que la ropa se amontone.
  • Combina manijas de diferentes estilos para lograr un diseño más original y decorativo.
  • Utiliza pintura resistente a la humedad si el perchero se instalará en la cocina, el baño o una galería.
  • Refuerza la fijación con tarugos adecuados según el tipo de pared.

Una idea de reciclaje económica y funcional

Reutilizar picaportes antiguos es una forma simple de aprovechar materiales que muchas veces terminan desechados. Con una pequeña inversión y un poco de creatividad, es posible fabricar un perchero resistente, personalizado y útil para mantener el hogar más organizado, al mismo tiempo que se fomenta el reciclaje y el aprovechamiento de objetos en desuso.

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