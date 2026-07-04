4 de julio de 2026 - 18:15

Empezá a guardar las bolsas de supermercado: estas formas de reciclarlas van a transformar tu rutina en casa

Reciclarlas puede ayudar a reducir la cantidad de residuos plásticos, disminuir el consumo de nuevas bolsas y resolver distintas necesidades dentro del hogar.

Desde mañana hipermercados y supermercados no podrán vender bolsas plásticas.
Desde mañana hipermercados y supermercados no podrán vender bolsas plásticas.

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Por Redacción Por Las Redes

Las bolsas de supermercado suelen terminar en un cajón o directamente en la basura después de un solo uso. Sin embargo, reutilizarlas puede ayudar a reducir la cantidad de residuos plásticos, disminuir el consumo de nuevas bolsas y resolver distintas necesidades dentro del hogar. Aunque fueron diseñadas para un uso puntual, pueden aprovecharse durante mucho más tiempo.

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Por qué conviene reutilizar las bolsas de supermercado

Las bolsas plásticas pueden tardar entre 150 y 500 años en degradarse, según distintas estimaciones. Durante ese proceso pueden generar un impacto negativo sobre los suelos, los ríos y otros ecosistemas, mientras que su fabricación requiere materias primas derivadas del petróleo y otros combustibles fósiles.

Extender su vida útil permite reducir la demanda de nuevas bolsas y disminuir la cantidad de residuos que llegan a rellenos sanitarios o terminan abandonados en espacios naturales. Incorporar este hábito también favorece un consumo más responsable sin necesidad de realizar grandes cambios en la rutina diaria.

Ideas para darles una segunda vida

Una de las formas más comunes de reutilizarlas consiste en emplearlas como bolsas para los tachos de residuos pequeños del baño, el dormitorio o la cocina.

También resultan útiles para separar materiales reciclables, almacenar ropa de otra temporada, proteger objetos delicados durante una mudanza o guardar elementos que necesitan permanecer aislados del polvo y la humedad.

Proyectos prácticos para el hogar

Las bolsas de supermercado también pueden convertirse en materiales para diferentes trabajos manuales. Cortadas en tiras, permiten elaborar alfombras, bolsos reutilizables y otros accesorios resistentes mediante técnicas de tejido.

Además, pueden utilizarse para cubrir mesas y otras superficies antes de pintar, realizar trabajos de jardinería o llevar adelante tareas de bricolaje. Otra opción consiste en forrar cajas destinadas al almacenamiento o improvisar fundas protectoras para distintos objetos del hogar.

Cómo organizarlas para aprovecharlas mejor

Guardar las bolsas de manera ordenada facilita su reutilización. Una alternativa consiste en doblarlas cuidadosamente y almacenarlas dentro de un recipiente, un dispensador o una caja, de modo que ocupen poco espacio y estén siempre disponibles cuando sean necesarias.

En el caso de las bolsas reutilizables de tela, también pueden seguir prestando utilidad cuando dejan de emplearse para las compras. Muchas personas las transforman en organizadores, fundas o bolsos destinados a otros usos domésticos.

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