30 de junio de 2026 - 19:57

Cambió los huevos de gallina por los de chocolate Kinder en el supermercado y desató polémica

En TikTok, el joven mostró cómo cambió las golosinas en una huevera de cartón para pagar de menos en la caja y el video se volvió viral en redes.

Fue al supermercado, vació una huevera y la llenó con chocolates Kinder para pagar menos

Fue al supermercado, vació una huevera y la llenó con chocolates Kinder para pagar menos

Foto:

Por Manuel Ferreyra

A la hora de ir al supermercado, la mayoría de las personas tratan de gastar lo justo y aprovechar promociones para tener la suficiente mercadería en sus hogares.

Leé además

El vinagre y la sal son opcionales para pelar huevos. El baño de hielo no lo es.

Jordi Cruz, chef: "Pelar huevos es sencillo; la clave es está en la temperatura de cocción y enfriado"
Paraguay dejó a Alemania afuera del Mundial y estallaron los memes

Los memes inundaron las redes tras el histórico batacazo de Paraguay ante Alemania

Por Redacción Deportes

Sin embargo, un usuario de TikTok mostró una insólita broma para cambiar un producto por otro y llevárselo “gratis” o más barato en una de sus bromas sin filtro.

En el video publicado en la red social, el usuario @elpanzeer muestra en un supermercado cómo intercambia los huevos de gallina de una caja por los Kinder de chocolate, con el objetivo de llevarse la golosina a un precio más barato.

Embed - Cambió huevos de gallina por chocolates Kinder en el supermercado y desató polémica

Mientras se encontraba con el chango entre los pasillos del comercio, el joven fue intercambiando uno por uno los huevos de la huevera de cartón por los reconocidos chocolates con sorpresa.

Luego el joven se dirigió a la caja para realizar el pago, donde ninguno de los empleados pareciera darse cuenta de que había intercambiado los huevos del interior de la caja.

Al salir del supermercado el joven comenzó a regalar los Kinder a la gente que iba caminando por la calle.

El video superó el millón de visitas y tuvo miles de comentarios, donde los usuarios pusieron en duda el “truco” que utilizó el joven. “Si los huevos kinder tienen código cuando salis va a sonar la chicharra”, “ustedes ven una broma, yo veo un tutorial”, “claramente pago los 6 huevos kinder jaja”, fueron algunos de los comentarios destacados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Robots humanoides remando en las carreras de China.

China puso a prueba los robots humanoides en competencias de remo: el video que sorprendió a todos

Por Redacción Viral
Intentó desmentir los prejuicios sobre la vida de lujos de los influencers, pero le llovieron las críticas

Intentó desmentir los prejuicios sobre "la vida de lujos" de los influencers, pero le llovieron las críticas

Por Redacción Viral
Un gesto de amor en medio del desastre: protegió a su esposa durante el sismo en Venezuela.

"Amor, no te vayas": conmovedor abrazo de un hombre para cuidar a su esposa durante el terremoto en Venezuela

Por Redacción Viral
El presunto perro que fue rescatado en Florida, Estados Unidos.

Un presunto perro cayó a un canal, fue rescatado y sorprendió a todos al descubrir qué animal era

Por Redacción Viral