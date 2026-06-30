Cambió los huevos de gallina por los de chocolate Kinder en el supermercado y desató polémica

En TikTok, el joven mostró cómo cambió las golosinas en una huevera de cartón para pagar de menos en la caja y el video se volvió viral en redes.

Fue al supermercado, vació una huevera y la llenó con chocolates Kinder para pagar menos

A la hora de ir al supermercado, la mayoría de las personas tratan de gastar lo justo y aprovechar promociones para tener la suficiente mercadería en sus hogares.

Sin embargo, un usuario de TikTok mostró una insólita broma para cambiar un producto por otro y llevárselo “gratis” o más barato en una de sus bromas sin filtro.

En el video publicado en la red social, el usuario @elpanzeer muestra en un supermercado cómo intercambia los huevos de gallina de una caja por los Kinder de chocolate, con el objetivo de llevarse la golosina a un precio más barato.

Embed - Cambió huevos de gallina por chocolates Kinder en el supermercado y desató polémica Mientras se encontraba con el chango entre los pasillos del comercio, el joven fue intercambiando uno por uno los huevos de la huevera de cartón por los reconocidos chocolates con sorpresa.

Luego el joven se dirigió a la caja para realizar el pago, donde ninguno de los empleados pareciera darse cuenta de que había intercambiado los huevos del interior de la caja.

Al salir del supermercado el joven comenzó a regalar los Kinder a la gente que iba caminando por la calle. El video superó el millón de visitas y tuvo miles de comentarios, donde los usuarios pusieron en duda el “truco” que utilizó el joven. “Si los huevos kinder tienen código cuando salis va a sonar la chicharra”, “ustedes ven una broma, yo veo un tutorial”, “claramente pago los 6 huevos kinder jaja”, fueron algunos de los comentarios destacados.