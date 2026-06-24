Un presunto perro cayó a un canal, fue rescatado y sorprendió a todos al descubrir qué animal era

Los vecinos trabajaron en equipo, mientras esperaban la llegada de los bomberos. Tras ser rescatado por los bomberos, se descubrió que no era un animal.

Un llamado a emergencias de Florida, Estados Unidos, alertó por la presencia de un perro atrapado debajo del muelle, a punto de ahogarse tras quedar sin las fuerzas necesarias para salir por sus propios medios. Sin embargo, lo que parecía un rescate normal terminó convirtiéndose en una gran sorpresa.

Bomberos y vecinos participaron del operativo de rescate en un canal de Cape Coral. Todos se observaban preocupados por la situación, e intentaban ayudar de cualquier forma. No obstante, nadie de los que estaban presentes se imaginaba que el animal no era quien todos creían.

Insólito: no se trataba de un perro La alerta fue realizada desde el lago Britannia, donde una persona informó haber visto a un supuesto cachorro refugiado debajo de un muelle. A partir de ese llamado y sin dudarlo, los rescatistas se dirigieron rápidamente hasta la zona para intentar ponerlo a salvo.

Como suele ocurrir en todos lados, una persona “toma el mando” de la situación mientras se espera la llegada de los bomberos. En esta ocasión, un kayakista que se encontraba en la zona siguió de cerca los movimientos del animal para no perderlo de vista.

El hombre observó cómo nadaba de una orilla a la otra y avisó a los equipos cuando finalmente se escondió debajo de una plataforma. Luego, los rescatistas lograron encontrarlo y así sacarlo del lugar. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó luego: cuando el animal fue sacado para ser examidado en detalle.