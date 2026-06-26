26 de junio de 2026 - 15:15

"Amor, no te vayas": conmovedor abrazo de un hombre para cuidar a su esposa durante el terremoto en Venezuela

Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre protegió con su cuerpo a su esposa con movilidad reducida mientras un fuerte terremoto sacudía su vivienda en Venezuela.

Un gesto de amor en medio del desastre: protegió a su esposa durante el sismo en Venezuela.

Un gesto de amor en medio del desastre: protegió a su esposa durante el sismo en Venezuela.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un video registrado por una cámara de seguridad dentro de una vivienda se convirtió en una de las imágenes más compartidas tras los terremotos que afectaron a Venezuela. La secuencia muestra a un hombre mayor que, al advertir el inicio del sismo, reaccionó de inmediato para resguardar a su esposa, quien tiene movilidad reducida.

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Las imágenes reflejan cómo el temblor sorprendió a la mujer mientras permanecía sentada junto a su andador. Sin perder tiempo, el hombre se acercó, se colocó frente a ella y utilizó su propio cuerpo como protección ante el riesgo de que cayeran objetos o escombros dentro del departamento.

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Durante la grabación también se escucha a la mujer expresar su temor mientras el movimiento sísmico sacude la vivienda. En ese momento, su esposo la toma de la mano y permanece cubriéndola hasta que cesan las vibraciones provocadas por el fenómeno.

La escena generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el gesto de contención y cuidado del hombre en medio de una situación de extrema tensión.

Los terremotos dejaron graves daños en Venezuela

El episodio ocurrió durante los dos sismos consecutivos que impactaron gran parte del territorio venezolano. Según informó la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para la mañana del jueves el saldo oficial ascendía a 164 fallecidos y más de 971 personas heridas.

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El primer movimiento telúrico se registró a las 18.04 con una magnitud de 7,2, mientras que un minuto más tarde se produjo un segundo terremoto de 7,5, considerado el más intenso registrado en el país desde 1900.

Los sismos provocaron el derrumbe de edificios, interrupciones en el suministro eléctrico y la declaración de zona de desastre en sectores como La Guaira. Además, las autoridades suspendieron temporalmente las clases, interrumpieron algunos servicios públicos y recomendaron a la población permanecer al aire libre ante la posibilidad de nuevas réplicas.

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