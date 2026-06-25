Venezuela elevó a 235 los muertos por los terremotos que sacudieron al país y hay al menos 4.300 heridos

Venezuela se encuentra en una profunda consternación tras los dos intensos terremotos (7,2 y 7,5) que sacudieron al país , generando destrozos, personas muertas y cientos de heridos. Luego del devastador suceso, el país se encuentra en estado de emergencia, mientras el mundo intenta ofrecer ayuda.

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En los últimos minutos la cifra oficial de personas muertas volvió a aumentar. Las autoridades locales confirmaron que ya son 235 los fallecidos y 4.300 los heridos como consecuencia del doblete sísmico que impactó sobre el norte del país, donde La Guaira y Miranda son las zonas más afectadas.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez precisó que se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo los escombros a causa de los potentes sismos. Esta cifra oficial contrasta con el reporte en línea de la página Desaparecidos Terremoto Venezuela , que estimó la cantidad de desaparecidos en 44.300 .

Rodríguez también agregó que 2.927 familias resultaron damnificadas por el desastre .

Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó de que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos . Al menos 20 centros comerciales registraron deterioros estructurales y 46 obras de infraestructura públicas resultaron dañadas.

El estado de La Guaira es la región que concentra el mayor impacto, con especial afectación en las localidades de Caraballeda y Playa Grande. Allí ocho hospitales resultaron afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia.

Los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud y están siendo atendidos con insumos médicos e hidratación.

Venezuela Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). EFE

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

Por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. En ese distrito también se registraron escenas de saqueos a comercios y viviendas derrumbadas.

Embed Estuvimos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de todos los afectados por esta terrible tragedia. El Gobierno nacional está desplegado para atender la emergencia y en las próximas horas seguiremos recibiendo apoyo de la comunidad internacional. pic.twitter.com/XHjRbKmvNa — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Saqueos en La Guaira

Decenas de personas asaltaron el jueves varios comercios destruidos por dos terremotos ocurridos en la localidad venezolana de La Guaira. Cabe mencionar que en el lugar se registraron unas 138 réplicas, en las últimas horas.

Según reportó el medio local El Nacional, mientras rescatistas, bomberos y funcionarios de seguridad continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, decenas de personas irrumpieron en comercios parcialmente destruidos o abandonados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos.

Embed VIDEO | Cientos de personas saquean comercios dañados por los terremotos que sacudieron el miércoles el estado venezolano de La Guaira. pic.twitter.com/NfoDPd9gzj — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 25, 2026

La Guaira ha sido señalada por las autoridades como una de las áreas más golpeadas por la catástrofe. Diversos edificios residenciales y comerciales colapsaron total o parcialmente, mientras continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.