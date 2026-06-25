25 de junio de 2026 - 23:30

Venezuela elevó a 235 los muertos por los terremotos que sacudieron al país y hay al menos 4.300 heridos

El país caribeño sufrió dos movimientos sísmicos devastadores, de 7,2 y 7,5. La Guaira y Miranda son las zonas más afectadas. Cerca de 3.000 familias resultaron damnificadas por el desastre.

Personas observan un edificio colapsado, en La Guaira (Venezuela). &nbsp;

Personas observan un edificio colapsado, en La Guaira (Venezuela).

 

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EFE/ Ronald Peña R
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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En los últimos minutos la cifra oficial de personas muertas volvió a aumentar. Las autoridades locales confirmaron que ya son 235 los fallecidos y 4.300 los heridos como consecuencia del doblete sísmico que impactó sobre el norte del país, donde La Guaira y Miranda son las zonas más afectadas.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez precisó que se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo los escombros a causa de los potentes sismos. Esta cifra oficial contrasta con el reporte en línea de la página Desaparecidos Terremoto Venezuela, que estimó la cantidad de desaparecidos en 44.300.

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Rodríguez también agregó que 2.927 familias resultaron damnificadas por el desastre.

La Guaira, la región más afectada tras los intensos terremotos

Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó de que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos. Al menos 20 centros comerciales registraron deterioros estructurales y 46 obras de infraestructura públicas resultaron dañadas.

El estado de La Guaira es la región que concentra el mayor impacto, con especial afectación en las localidades de Caraballeda y Playa Grande. Allí ocho hospitales resultaron afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia.

Los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud y están siendo atendidos con insumos médicos e hidratación.

Venezuela
Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).

Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

Por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. En ese distrito también se registraron escenas de saqueos a comercios y viviendas derrumbadas.

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Saqueos en La Guaira

Decenas de personas asaltaron el jueves varios comercios destruidos por dos terremotos ocurridos en la localidad venezolana de La Guaira. Cabe mencionar que en el lugar se registraron unas 138 réplicas, en las últimas horas.

Según reportó el medio local El Nacional, mientras rescatistas, bomberos y funcionarios de seguridad continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, decenas de personas irrumpieron en comercios parcialmente destruidos o abandonados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos.

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La Guaira ha sido señalada por las autoridades como una de las áreas más golpeadas por la catástrofe. Diversos edificios residenciales y comerciales colapsaron total o parcialmente, mientras continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

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