25 de junio de 2026 - 14:55

Venezuela habilitó 20 hospitales para asistir a las víctimas de los terremotos: casi 1.000 heridos

La Guaira es la zona más devastada por el doblete sísmico. No tiene electricidad ni tampoco señal telefónica. Las autoridades avanzan en las tareas de asistencia y evalúan los daños.

Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).&nbsp;

Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). 

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Venezuela se encuentra en una profunda consternación tras los dos intensos terremotos que sacudieron al país, generando destrozos, personas muertas y cientos de heridos. Tras el devastador suceso, el país se encuentra en estado de emergencia, mientras el mundo intenta ofrecer ayuda.

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Este jueves el gobierno venezolano desplegó una red especial de atención sanitaria para asistir a las víctimas. El Ministerio de Salud informó que fueron habilitados 20 centros hospitalarios, entre públicos y privados, para recibir personas heridas y responder a la emergencia.

Según el último balance oficial, la tragedia dejó hasta el momento 164 muertos y más de 970 personas heridas. Las autoridades continúan trabajando en las zonas afectadas mientras avanzan las tareas de asistencia y evaluación de daños.

El ministerio precisó en redes sociales que se han activado en todo el país los centros de salud necesarios para atender a la población afectada en otros territorios como Aragua, Carabobo y Falcón, todas en la costa norte central venezolana.

“Hacemos un llamado a mantener la calma ya seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades competentes”, señaló la cartera de Salud.

Venezuela registró la tarde del miércoles al menos dos sismos de magnitud superior a 7 en la escala Richter, según la oficial Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Mientras rescatan cuerpos, hay saqueos en La Guaira

Pero inmediatamente después de pasar los terremotos llegó gente a saquear la comida de su negocio.

"La gente quería comida, porque no tenían nada. Eso fue horrible, horrible", detalló la mujer, sentada en una silla al frente de su negocio, junto a su hija adolescente.

La ciudad no tiene electricidad ni tampoco señal telefónica. Está prácticamente aislada porque las vías de acceso además empezaron a ser cerradas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó hasta ahora 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron ayer al país, donde aseguró se contabilizaron 30 réplicas en las últimas horas.

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