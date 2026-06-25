La Guaira, en ruinas tras el doble terremoto: desesperación, cuerpos enterrados y saqueos

Se cuentan por miles las personas que este jueves se encuentran fuera de las edificaciones en La Guaira, donde la desesperación se siente en el aire ante la poca presencia de autoridades y cuerpos de rescate tras los dos terremotos del miércoles en Venezuela, que causaron al menos 164 fallecidos y 971 heridos.

El aterrador video de un venezolano escapando mientras su edificio se derrumba en medio del terremoto

El polémico comunicado de Argentina por los terremotos en Venezuela: "Más allá de las diferencias..."

La Guaira (un estado antes llamado Vargas) es la puerta de entrada a Venezuela , principal balneario de los caraqueños y, tristemente, una zona donde la tragedia se cebó con sus habitantes en varias ocasiones.

En 1999, un fenómeno meteorológico desató lluvias sin presentes y provocó inundaciones y aludes. Miles de personas perdieron la vida y poblaciones enteras del litoral central del país quedaron sepultadas. Sin contar los incontables daños estructurales.

Hoy, 27 años después , los bomberos no dan abasto y la maquinaria pesada para levantar escombros es también escasa, reportó la agencia EFE, presente en el lugar.

Deslave: la tragedia de La Guaira, en Venezuela, allá por 1999. Veintisiete años después, un doble terremoto destrozó la zona.

Deslave: la tragedia de La Guaira, en Venezuela, allá por 1999. Veintisiete años después, un doble terremoto destrozó la zona.

Madres, hermanas, tíos, esposos lloran por sus seres queridos que quedaron atrapados entre los edificios derrumbados, mientras que otros no salen del shock y no tienen idea de qué harán ahora.

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela). Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) EFE

Tampoco tienen claro dónde hay refugios.

Patrullas de los organismos de seguridad transitan por las calles, pero no dan instrucciones.

Embed Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

En la avenida El Ejército de la ciudad de Catia La Mar casi todos los edificios están afectados. Sale humo de algunos edificios y un mercado municipal fue consumido por las llamas.

Embed #URGENTE 1:33am Tres niños fueron rescatados en uno de los edificios que colapsó en La Guaira.



Reportan que aún no llega la ayuda para las labores de rescate. pic.twitter.com/JXJyzhew4j — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) June 25, 2026

Durante la mañana de este jueves un grupo de personas se aglomeraba en una panadería esperando recibir comida, después de que en la madrugada hubo saqueos en algunos comercios.

"No se puede explicar (lo que pasó). Es una cuestión de segundos, se te paraliza todo", relató Ana Echeverría, una comerciante de 45 años, que vio desplomarse su negocio producto de los terremotos.

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) EFE

"Yo pude evacuar mi personal porque en el momento tenía mi teléfono en la mano y me dijo: sismo Curazao, Caracas, alerta (…) Logramos salir, gracias a Dios no hubo personas heridas", agregó.

Mientras rescatan cuerpos, hay saqueos en La Guaira

Pero inmediatamente después de pasar los terremotos llegó gente a saquear la comida de su negocio.

"La gente quería comida, porque no tenían nada. Eso fue horrible, horrible", detalló la mujer, sentada en una silla al frente de su negocio, junto a su hija adolescente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaniArguinzones/status/2069998916427296929?s=20&partner=&hide_thread=false La Guaira (antes y después). Necesitan ayuda @Dannocean pic.twitter.com/5aJ2oWwb4T — Daniela Gómez A. (@DaniArguinzones) June 25, 2026

La ciudad no tiene electricidad ni tampoco señal telefónica. Está prácticamente aislada porque las vías de acceso además empezaron a ser cerradas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó hasta ahora 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron ayer al país, donde aseguró se contabilizaron 30 réplicas en las últimas horas.

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Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos e indicó que ha sido declarado "zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron".

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés) estimó que el desastre podría dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

De acuerdo con el USGS, la proyección se construye a partir de la intensidad del movimiento del suelo, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.