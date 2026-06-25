Ricardo Montaner lanzó una campaña para ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela

Tras los terremotos que azotaron a Venezuela este miércoles 24 de junio, reconocidas figuras del espectáculo buscan ayudar a los afectados. Tal es el caso del cantante venezolano, Ricardo Montaner, quién lanzó una campaña solidaria para ayudar a los damnificados.
Con una lista que asciende a 157 desaparecidos, 188 muertos, 200 atrapados por los escombros y 1520 heridos hasta el momento, el cantante expresó: “Cada vez que suceden cosas como esta, lo primero que pasa es que hay una especie de shock que no te permite movilizarte, ni reaccionar”.
A través de un sentido video en redes sociales explicó: “Lo segundo que viene es que cuando caes en cuenta de todo y de la magnitud de lo que está sucediendo, quieres activarte como persona, como familia. Nosotros ya lo hicimos. Nos hemos activado como familia tratando de orar por el pueblo venezolano y todo aquel que se sienta afectado”.
La iniciativa de los Montaner
“Buscamos cómo ayudar y hacer algo. Tenemos una iniciativa familiar que se llama The House Project”, reveló el intérprete. Por su parte, su esposa, Marlene Rodríguez, detalló: “Tratamos de llegar de inmediato a quien lo necesita. Asistimos a las zonas más afectadas. En este momento recaudamos y determinamos a dónde va a ir esa donación, así como a quienes ayudan con los escombros, a las personas que se quedaron sin casa o que tienen niños chiquitos y necesitan pañales. Esa ayuda que se necesita hoy, no dentro de 15 días”, concluyó Rodríguez.
El video fue acompañado de un sentido mensaje y un pedido solidario. "Lo que pasa en Venezuela es urgente e importante… activarnos es una forma de demostrar, para que estamos. Tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita"
Por su lado, Ricky Montaner, hijo del artista, también compartió un video con notable angustia: “Familia, aquí muy frustrado, con mucha ansiedad también de no saber exactamente cómo aportar desde aquí. Estamos organizando y estamos muy afectados con todas las imágenes que vemos”.
“Si eres una persona fuera de Venezuela o dentro, que ve estas imágenes y quieren aportar. Mientras, oramos por Venezuela, por nuestro país y que recuperen a toda la gente que siguen los escombros. Los amo, los amo mucho y Dios bendiga a Venezuela”, concluyó el cantante.