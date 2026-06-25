25 de junio de 2026 - 20:24

Ricardo Montaner lanzó una campaña para ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela

El cantante y compositor venezolano, junto a su familia, lanzaron una iniciativa solidaria y pidieron apoyo de sus seguidores. "Tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita"

Ricardo Montaner lanzó una campaña para ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela

Ricardo Montaner lanzó una campaña para ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela

Foto:

Getty Images
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras los terremotos que azotaron a Venezuela este miércoles 24 de junio, reconocidas figuras del espectáculo buscan ayudar a los afectados. Tal es el caso del cantante venezolano, Ricardo Montaner, quién lanzó una campaña solidaria para ayudar a los damnificados.

Leé además

Un niño camina este jueves, entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira (Venezuela). El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. 

Conmovedor relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Sentimos cómo la tierra empezó a rugir"

Por Noelia González
Personas observan un edificio colapsado, en La Guaira (Venezuela).  

Venezuela elevó a 188 los muertos por los terremotos que sacudieron al país y hay más de 1.500 heridos

Por Redacción Mundo

Con una lista que asciende a 157 desaparecidos, 188 muertos, 200 atrapados por los escombros y 1520 heridos hasta el momento, el cantante expresó: “Cada vez que suceden cosas como esta, lo primero que pasa es que hay una especie de shock que no te permite movilizarte, ni reaccionar”.

A través de un sentido video en redes sociales explicó: “Lo segundo que viene es que cuando caes en cuenta de todo y de la magnitud de lo que está sucediendo, quieres activarte como persona, como familia. Nosotros ya lo hicimos. Nos hemos activado como familia tratando de orar por el pueblo venezolano y todo aquel que se sienta afectado”.

La iniciativa de los Montaner

“Buscamos cómo ayudar y hacer algo. Tenemos una iniciativa familiar que se llama The House Project”, reveló el intérprete. Por su parte, su esposa, Marlene Rodríguez, detalló: “Tratamos de llegar de inmediato a quien lo necesita. Asistimos a las zonas más afectadas. En este momento recaudamos y determinamos a dónde va a ir esa donación, así como a quienes ayudan con los escombros, a las personas que se quedaron sin casa o que tienen niños chiquitos y necesitan pañales. Esa ayuda que se necesita hoy, no dentro de 15 días”, concluyó Rodríguez.

El video fue acompañado de un sentido mensaje y un pedido solidario. "Lo que pasa en Venezuela es urgente e importante… activarnos es una forma de demostrar, para que estamos. Tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita"

Por su lado, Ricky Montaner, hijo del artista, también compartió un video con notable angustia: “Familia, aquí muy frustrado, con mucha ansiedad también de no saber exactamente cómo aportar desde aquí. Estamos organizando y estamos muy afectados con todas las imágenes que vemos”.

“Si eres una persona fuera de Venezuela o dentro, que ve estas imágenes y quieren aportar. Mientras, oramos por Venezuela, por nuestro país y que recuperen a toda la gente que siguen los escombros. Los amo, los amo mucho y Dios bendiga a Venezuela”, concluyó el cantante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Garzón actúa junto a Victoria Baldomir, con la dirección de Julia Morgado.

Gustavo Garzón: "El teatro es para salir del encierro"

Por Ariel Búmbalo
Horacio Cirio habló de la causa que rodea a su hija Jesica Cirio.

Habló el papá de Jesica Cirio tras los videos con dólares y lanzó una polémica acusación: contra quién apuntó

Por Redacción Espectáculos
Los Rolling Stones prepararían un regreso a la Argentina.

Rolling Stones sorprenden con el adelanto de dos temas de su próximo disco: escuchalos aquí

Por Redacción Espectáculos
la danza llega al teatro tajamar: como es caos onirico, dirigido por jovita kemelmajer

La danza llega al teatro Tajamar: cómo es "Caos Onírico", dirigido por Jovita Kemelmajer

Por Redacción Espectáculos