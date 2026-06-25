El cantante y compositor venezolano, junto a su familia, lanzaron una iniciativa solidaria y pidieron apoyo de sus seguidores. "Tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita"

Ricardo Montaner lanzó una campaña para ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela

Tras los terremotos que azotaron a Venezuela este miércoles 24 de junio, reconocidas figuras del espectáculo buscan ayudar a los afectados. Tal es el caso del cantante venezolano, Ricardo Montaner, quién lanzó una campaña solidaria para ayudar a los damnificados.

Con una lista que asciende a 157 desaparecidos, 188 muertos, 200 atrapados por los escombros y 1520 heridos hasta el momento, el cantante expresó: “Cada vez que suceden cosas como esta, lo primero que pasa es que hay una especie de shock que no te permite movilizarte, ni reaccionar”.

A través de un sentido video en redes sociales explicó: “Lo segundo que viene es que cuando caes en cuenta de todo y de la magnitud de lo que está sucediendo, quieres activarte como persona, como familia. Nosotros ya lo hicimos. Nos hemos activado como familia tratando de orar por el pueblo venezolano y todo aquel que se sienta afectado”.

La iniciativa de los Montaner “Buscamos cómo ayudar y hacer algo. Tenemos una iniciativa familiar que se llama The House Project”, reveló el intérprete. Por su parte, su esposa, Marlene Rodríguez, detalló: “Tratamos de llegar de inmediato a quien lo necesita. Asistimos a las zonas más afectadas. En este momento recaudamos y determinamos a dónde va a ir esa donación, así como a quienes ayudan con los escombros, a las personas que se quedaron sin casa o que tienen niños chiquitos y necesitan pañales. Esa ayuda que se necesita hoy, no dentro de 15 días”, concluyó Rodríguez.

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