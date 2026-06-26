Andrea , esposa del futbolista Héctor Bello , murió al proteger con su cuerpo a la hija de ambos , de apenas un año, durante los terremotos en Venezuela que provocaron cientos de derrumbes en el estado de La Guaira .

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La noticia fue confirmada por el propio jugador del Marítimo de La Guaira, equipo de la Segunda División venezolana, a través de un desgarrador mensaje publicado en sus redes sociales horas después del desastre.

"Tu mami nos dejó, ¿cómo le digo yo eso a mi hija? Andrea, ¿cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada? Dame fuerzas tú ahora porque no doy más", escribió el futbolista.

En otro tramo de su mensaje expresó el profundo dolor que atraviesa: "Nos dejaste solos en la pelea, mamá. Estoy completamente solo con nuestra hija. Dame fuerzas ahora porque no puedo soportarlo más . Me estoy desangrando sin tener heridas ; estoy respirando, pero no tengo aire en mis pulmones; estoy despierto, pero no siento nada".

Según informaron medios venezolanos La Prensa de Monagas y Primera Edición, Andrea se encontraba junto a su pequeña cuando comenzaron los fuertes movimientos sísmicos que provocaron el colapso del edificio donde estaban.

En medio del derrumbe, la mujer cubrió con su cuerpo a la niña para protegerla de los escombros. Cuando los equipos de rescate lograron llegar al lugar, encontraron a Andrea sin vida, mientras que la bebé permanecía debajo de ella y había sobrevivido.

La pequeña fue trasladada a un hospital de La Guaira, donde permanece internada fuera de peligro. Bello compartió unas fotos en las que se observa a la niña con una venda en uno de sus brazos y golpes en un ojo mientras permanece acompañada por su tía. Según comunicó, él está en camino para reencontrarse con ella.

Tragedia en Venezuela: murió la esposa de un futbolista que protegió y salvó a su hija durante el terremoto Las fotos que compartió Héctor Bello de su hija en Instagram. Instagram

En su despedida, el futbolista prometió mantener vivo el recuerdo de su esposa para que su hija conozca el sacrificio que hizo por salvarle la vida.

"Siempre serás nuestra heroína favorita, mamá. Me aseguraré de que nuestra bebé recuerde lo maravillosa que eras, cuánto la amabas. Le contaré la historia de cómo la salvaste, cómo diste tu vida por nuestra hija, cómo fuiste una mujer valiente que, incluso en tu último aliento, nunca la abandonó", escribió.

Tragedia en Venezuela: murió la esposa de un futbolista que protegió y salvó a su hija durante el terremoto Los desgarradores posteos de Héctor Bello por la triste pérdida de su esposa. Instagram.

El terremoto más fuerte en más de un siglo

La tragedia ocurrió tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con apenas un minuto de diferencia el pasado 24 de junio.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo de magnitud 7,5 fue el más intenso registrado en Venezuela en más de un siglo.