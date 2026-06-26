Venezuela: un video muestra cómo la alerta de Google para terremotos salvó vidas en apenas 10 segundos

Una herramienta de Google ya conocida por muchos mendocinos salvó vidas en Venezuela, país que este miércoles sufrió dos terremotos que dejaron al menos 235 muertos y 4.300 heridos hasta el último conteo oficial.

Venezuela elevó a 235 los muertos por los terremotos que sacudieron al país y hay al menos 4.300 heridos

Se trata del sistema de alerta de sismos de Google , que está solamente disponible en teléfonos con sistema operativo Android.

La herramienta aprovecha los sensores integrados en los teléfonos Android, especialmente el acelerómetro , para detectar las primeras ondas de un terremoto antes de que lleguen las vibraciones más intensas. Cuando varios dispositivos en un área registran las mismas señales sísmicas, se genera una alerta que se envía a los celulares cercanos.

Sistema de alertas de terremotos de Google: cómo activar la herramienta de los teléfonos Android que avisa en tiempo real

Sistema de alertas de terremotos de Google: cómo activar la herramienta de los teléfonos Android que avisa en tiempo real

No requiere descargar ninguna aplicación externa ni pagar un plan : está integrado en el sistema operativo siempre que tengas Android actualizado, conexión a internet y la ubicación activada.

Entre la enorme cantidad de virales tras el "doblete sísmico" en Venezuela, resaltan dos videos muy interesantes para mostrar la importancia de la alerta sísmica de Google.

Embed #ÚltimaHora



Una persona logró evacuar su casa debido a una alerta de Android diez segundos antes del terremoto.#Venezuela #Urgente pic.twitter.com/4QoxMTn6b5 — (@polianalitica) June 26, 2026

Uno de los videos exhibe en un departamento cómo un hombre y su hija lograron ponerse a salvo gracias a la alerta de Google en Android, que les avisó del terremoto de magnitud 7,5 con aproximadamente 10 segundos de anticipación.

En las imágenes se observa cómo el padre reacciona de inmediato al notar la alerta, buscando a su hija y saliendo de su casa justo antes de que comenzara el fuerte movimiento telúrico que provocó tanta destrucción edilicia en zonas como La Guaira.

Otro video muestra a un grupo de jóvenes reunidos en un estudio de tatuajes. Uno se percató de la alerta de Google mientras utilizaba su celular y obligó al resto a dejar el local antes de que fuera tarde.

Embed Vean como llegó la alerta sísmica al teléfono celular minutos antes.



Definitivamente las alertas de @Google salvaron vidas. pic.twitter.com/KhYVdE4Aav — Ulula (@Ulul4r) June 25, 2026

Cómo activar las alertas de sismos en Android

Para recibir estas notificaciones tempranas, tendrás que habilitar manualmente la función en tu celular Android. Los pasos suelen ser los mismos en la mayoría de los dispositivos:

Ingresá a “Ajustes” o “Configuración” de tu teléfono.

Entrá en “Seguridad y Emergencia” (o, en algunos casos, “Ubicación” o “Servicios de ubicación”).

Buscá la opción “Alertas de sismos” o “Earthquake Alerts”.

Activá el interruptor para recibir notificaciones de terremotos.

En algunos modelos, si no te aparece la opción directamente, puede estar dentro de un menú avanzado en “Ubicación” o “Servicios de emergencia”. Asegurate también de activar la ubicación y permitir que el sistema use los datos de ubicación, ya que sin eso el servicio no podrá enviar alertas.

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Requisitos y recomendaciones para activar las alertas de Google

El sistema sólo funciona si tenés conexión a Internet (WiFi o datos móviles). Chequeá que la ubicación esté autorizada, a veces uno la deshabilita por cuestiones de privacidad.

La alerta sísmica no está disponible en todos los países ni en todos los dispositivos Android; la disponibilidad depende de acuerdos regionales y soporte de Google en esa región.

Si vivís en una zona con riesgo sísmico, esta función puede darte segundos valiosos para tomar protección, aunque siempre es recomendable complementar con simulacros, planes de emergencia y conocimiento de medidas de seguridad ante sismos.