26 de junio de 2026 - 08:55

Venezuela: un video muestra cómo la alerta de Google para terremotos salvó vidas en apenas 10 segundos

Un padre se percató del fuerte sismo y corrió a buscar a su hija, logrando salir de su hogar segundos antes de los destrozos.

La alerta de Google permitió salvar vidas en el doble terremoto de Venezuela

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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La herramienta aprovecha los sensores integrados en los teléfonos Android, especialmente el acelerómetro, para detectar las primeras ondas de un terremoto antes de que lleguen las vibraciones más intensas. Cuando varios dispositivos en un área registran las mismas señales sísmicas, se genera una alerta que se envía a los celulares cercanos.

No requiere descargar ninguna aplicación externa ni pagar un plan: está integrado en el sistema operativo siempre que tengas Android actualizado, conexión a internet y la ubicación activada.

Así funcionó la alerta sísmica de Google en Venezuela

Entre la enorme cantidad de virales tras el "doblete sísmico" en Venezuela, resaltan dos videos muy interesantes para mostrar la importancia de la alerta sísmica de Google.

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Uno de los videos exhibe en un departamento cómo un hombre y su hija lograron ponerse a salvo gracias a la alerta de Google en Android, que les avisó del terremoto de magnitud 7,5 con aproximadamente 10 segundos de anticipación.

En las imágenes se observa cómo el padre reacciona de inmediato al notar la alerta, buscando a su hija y saliendo de su casa justo antes de que comenzara el fuerte movimiento telúrico que provocó tanta destrucción edilicia en zonas como La Guaira.

Otro video muestra a un grupo de jóvenes reunidos en un estudio de tatuajes. Uno se percató de la alerta de Google mientras utilizaba su celular y obligó al resto a dejar el local antes de que fuera tarde.

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Cómo activar las alertas de sismos en Android

Para recibir estas notificaciones tempranas, tendrás que habilitar manualmente la función en tu celular Android. Los pasos suelen ser los mismos en la mayoría de los dispositivos:

  • Ingresá a “Ajustes” o “Configuración” de tu teléfono.
  • Entrá en “Seguridad y Emergencia” (o, en algunos casos, “Ubicación” o “Servicios de ubicación”).
  • Buscá la opción “Alertas de sismos” o “Earthquake Alerts”.
  • Activá el interruptor para recibir notificaciones de terremotos.

En algunos modelos, si no te aparece la opción directamente, puede estar dentro de un menú avanzado en “Ubicación” o “Servicios de emergencia”. Asegurate también de activar la ubicación y permitir que el sistema use los datos de ubicación, ya que sin eso el servicio no podrá enviar alertas.

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Alertas de sismos en Android

Alertas de sismos en Android

Requisitos y recomendaciones para activar las alertas de Google

El sistema sólo funciona si tenés conexión a Internet (WiFi o datos móviles). Chequeá que la ubicación esté autorizada, a veces uno la deshabilita por cuestiones de privacidad.

La alerta sísmica no está disponible en todos los países ni en todos los dispositivos Android; la disponibilidad depende de acuerdos regionales y soporte de Google en esa región.

Si vivís en una zona con riesgo sísmico, esta función puede darte segundos valiosos para tomar protección, aunque siempre es recomendable complementar con simulacros, planes de emergencia y conocimiento de medidas de seguridad ante sismos.

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