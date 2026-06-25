Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

El Gobierno de la República Argentina anunció el envío de un amplio contingente de ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la costa norte del país caribeño el pasado miércoles 24 de junio.

El fenómeno, descrito como un "doblete sísmico", ha dejado un saldo parcial de 188 muertos, más de 1.500 heridos y cientos de desaparecidos , especialmente en zonas como Caracas y La Guaira.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , detalló que el paquete de asistencia incluye médicos emergentólogos con equipamiento completo, enfermeros y ambulancias. Para el traslado de suministros y personal, se pondrán a disposición un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea, un Embraer de 40 plazas y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

Este anuncio representa un notable giro en la relación bilateral , ya que el contacto político directo entre las cancillerías se encontraba interrumpido desde agosto de 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro forzó la salida del personal diplomático argentino de Caracas.

Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar. Ante…

El canciller Pablo Quirno confirmó que, por instrucción directa de Milei, se reabrieron canales de comunicación operativos con la administración de Delcy Rodríguez. "Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, la República Argentina manifiesta su disposición a colaborar", señaló un comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2070141023397761417&partner=&hide_thread=false Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan.



Nuestros equipos permanecen en contacto y… — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 25, 2026

Sin embargo, el despliegue enfrenta desafíos logísticos debido a que Argentina no cuenta con una embajada operativa en territorio venezolano. Aunque se gestionaba que Italia asumiera la representación de los intereses argentinos, el régimen venezolano aún no ha otorgado el beneplácito formal.

Asistencia a ciudadanos argentinos

Ante la emergencia, la Cancillería argentina habilitó vías de contacto de urgencia (correos electrónicos y líneas de WhatsApp) para asistir a los compatriotas residentes en Venezuela. Entre los casos más dramáticos se encuentra el del futbolista argentino Lucas Trejo, del Club Sport Marítimo de La Guaira, quien busca desesperadamente a su esposa e hijos tras el derrumbe de su edificio en Playa Grande.

Este gesto humanitario ocurre en un contexto de extrema tensión, marcado por denuncias recientes de Argentina ante la ONU por la desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela y la reciente "Operación Guacamaya", mediante la cual se rescató a opositores venezolanos que se encontraban asilados en la sede diplomática argentina en Caracas. Pese a estos antecedentes, el Gobierno argentino ratificó que la prioridad actual es acompañar al pueblo venezolano en lo que calificaron como una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente.