Venezuela elevó a 188 los muertos por los terremotos que sacudieron al país y hay más de 1.500 heridos

Venezuela se encuentra en una profunda consternación tras los dos intensos terremotos (7,2 y 7,5) que sacudieron al país , generando destrozos, personas muertas y cientos de heridos. Luego del devastador suceso, el país se encuentra en estado de emergencia, mientras el mundo intenta ofrecer ayuda.

Conmovedor relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Sentimos cómo la tierra empezó a rugir"

En los últimos minutos la cifra oficial de personas muertas volvió a aumentar. Las autoridades locales confirmaron que ya son 188 los fallecidos y 1.520 los heridos como consecuencia del doblete sísmico que impactó sobre el norte del país, donde La Guaira y Miranda son las zonas más afectadas.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que continúan desaparecidas 157 personas y que otras 200 permanecen atrapadas bajo escombros de edificios o casas colapsadas. También agregó que 2.927 familias resultaron damnificadas por el desastre.

Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó de que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos . Al menos 20 centros comerciales registraron deterioros estructurales y 46 obras de infraestructura públicas resultaron dañadas.

El estado de La Guaira es la región que concentra el mayor impacto, con especial afectación en las localidades de Caraballeda y Playa Grande. Allí ocho hospitales resultaron afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia.

Venezuela Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). EFE

Los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud y están siendo atendidos con insumos médicos e hidratación.

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.