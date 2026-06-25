25 de junio de 2026 - 16:38

Venezuela elevó a 188 los muertos por los terremotos que sacudieron al país y hay más de 1.500 heridos

El país caribeño sufrió dos movimientos sísmicos devastadores, de 7,2 y 7,5. La Guaira y Miranda son las zonas más afectadas. Cerca de 3.000 familias resultaron damnificadas por el desastre.

Personas observan un edificio colapsado, en La Guaira (Venezuela). &nbsp;

Personas observan un edificio colapsado, en La Guaira (Venezuela).

 

Foto:

EFE/ Ronald Peña R
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Leé además

Un niño camina este jueves, entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira (Venezuela). El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. 

Conmovedor relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Sentimos cómo la tierra empezó a rugir"
Deslave: la tragedia de La Guaira, en Venezuela, allá por 1999. Veintisiete años después, un doble terremoto destrozó la zona.

Terremoto en Venezuela en Aconcagua Radio: Richard Blanco describe una situación "calamitosa" y pide ayuda internacional urgente

En los últimos minutos la cifra oficial de personas muertas volvió a aumentar. Las autoridades locales confirmaron que ya son 188 los fallecidos y 1.520 los heridos como consecuencia del doblete sísmico que impactó sobre el norte del país, donde La Guaira y Miranda son las zonas más afectadas.

Argentina prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos
Argentina prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

Argentina prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que continúan desaparecidas 157 personas y que otras 200 permanecen atrapadas bajo escombros de edificios o casas colapsadas. También agregó que 2.927 familias resultaron damnificadas por el desastre.

La Guaira, la región más afectada tras los intensos terremotos

Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó de que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos. Al menos 20 centros comerciales registraron deterioros estructurales y 46 obras de infraestructura públicas resultaron dañadas.

El estado de La Guaira es la región que concentra el mayor impacto, con especial afectación en las localidades de Caraballeda y Playa Grande. Allí ocho hospitales resultaron afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia.

Venezuela
Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).

Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).

Los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud y están siendo atendidos con insumos médicos e hidratación.

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). 

Venezuela habilitó 20 hospitales para asistir a las víctimas de los terremotos: casi 1.000 heridos

geologos advierten que mendoza podria registrar un terremoto tan destructivo como el de venezuela: ¿estamos preparados?

Geólogos advierten que Mendoza podría registrar un terremoto tan destructivo como el de Venezuela: ¿Estamos preparados?

El papa León XIV envió 100.000 euros para asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela

El papa León XIV envió 100.000 euros para asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela: una empresa de telefonía bonificará servicios para sus clientes afectados.

Una empresa de telefonía bonifica roaming y llamadas a Venezuela tras los terremotos