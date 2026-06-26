Terremotos en Venezuela: ya son 16 los países que enviaron ayuda internacional.

El saldo de víctimas por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela superó las 24 horas después del desastre con un dramático incremento. Las autoridades informaron este viernes que ya se contabilizan 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridos , mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y se evalúan los daños materiales.

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De acuerdo con el último balance oficial, hay 2.927 familias damnificadas , 157 personas desaparecidas , 200 atrapadas , además de 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados , algunos de los cuales debieron ser evacuados por los daños estructurales.

La situación más crítica se registra en el estado de La Guaira , considerado el epicentro de la devastación. Allí colapsaron más de un centenar de edificios y el Gobierno mantiene desplegados más de 100 equipos de maquinaria pesada para remover escombros y rescatar a personas atrapadas.

Además, las autoridades anunciaron que este viernes se sumarán 11.500 efectivos de distintos organismos de seguridad y emergencia para reforzar las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela)

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela)

Mientras tanto, miles de venezolanos participan de manera voluntaria en los operativos de búsqueda, colaborando con la remoción de escombros, la recolección de donaciones y el traslado de alimentos, agua e insumos hacia las zonas más afectadas de Caracas y La Guaira.

Delcy Rodríguez recorrió la zona más afectada

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió este jueves distintos sectores de La Guaira junto al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, para supervisar los operativos desplegados tras los sismos.

Crece la ayuda internacional

La tragedia movilizó una amplia respuesta internacional. Según informó Naciones Unidas, alrededor de 16 países enviaron equipos especializados de búsqueda y rescate, que en conjunto reúnen 25 brigadas y más de mil rescatistas.

De esos equipos, 17 corresponden a unidades urbanas de búsqueda y rescate provenientes de Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México, detalló el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Jens Laerke.

VENEZUELA-RESCATISTAS Llegan a Venezuela rescatistas de todo el mundo.

Por su parte, España anunció un aporte de un millón de euros a través de organismos multilaterales para colaborar con la emergencia. Además, este jueves partió hacia Venezuela un avión con integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), equipos de rescate de la Comunidad de Madrid y personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmó además la muerte de tres ciudadanos españoles y señaló que otros 99 permanecen sin ser localizados.

En tanto, Estados Unidos autorizó de manera excepcional operaciones financieras con Venezuela vinculadas exclusivamente a las tareas de asistencia humanitaria. El Departamento de Estado anunció un aporte de 100 millones de dólares destinados a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y otros 50 millones para financiar operaciones sobre el terreno.

Argentina prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos Argentina prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos EFE

A la asistencia también se sumaron países de Asia-Pacífico, como China, India y Australia, que ofrecieron medicamentos, perros de rescate, equipamiento especializado y ayuda económica.

El aeropuerto de Caracas continúa cerrado

En medio de la emergencia, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país y que presta servicio a Caracas, permanece cerrado debido a los graves daños sufridos por su infraestructura.

Como consecuencia, aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelaron sus vuelos entre Madrid y Caracas.

En cambio, el resto de los aeropuertos internacionales venezolanos continúa operativo. La aerolínea Copa Airlines reanudó sus vuelos hacia Barquisimeto, Valencia y Barcelona, pero mantiene suspendidas sus operaciones con destino a Caracas.