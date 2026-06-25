25 de junio de 2026 - 21:15

María Corina Machado llamó a la unidad tras los terremotos en Venezuela: "No estamos solos, nos tenemos"

Tras los fuertes sismos que dejaron cientos de muertos y heridos, la dirigente de Vente Venezuela llamó a la sociedad venezolana a movilizarse y brindar apoyo a las personas damnificadas.

La líder opositora María Corina Machado pidió apoyo organizado para enfrentar la emergencia en Venezuela.

La líder opositora María Corina Machado pidió apoyo organizado para enfrentar la emergencia en Venezuela.

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NA / Xinhua
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La dirigente opositora María Corina Machado lanzó un llamado a la ciudadanía para coordinar acciones de asistencia destinadas a las personas afectadas por los terremotos que golpearon Venezuela. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, instó tanto a quienes viven en el país como a la diáspora a colaborar de manera organizada frente a la emergencia.

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Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). 

Venezuela habilitó 20 hospitales para asistir a las víctimas de los terremotos: casi 1.000 heridos

Por Redacción Mundo
Personas observan un edificio colapsado, en La Guaira (Venezuela).  

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La referente política sostuvo que la prioridad es canalizar el apoyo de forma eficiente para atender a las familias damnificadas, colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas y facilitar la comunicación con quienes permanecen incomunicados. En ese sentido, pidió que la solidaridad se traduzca en una red coordinada de asistencia.

Vente Venezuela pondrá sus estructuras al servicio de los damnificados

Como parte de esa iniciativa, Vente Venezuela anunció que pondrá a disposición sus plataformas y equipos para recibir información sobre personas desaparecidas, colaborar en su localización y canalizar solicitudes de ayuda urgente. En las redes sociales abundan posteos de familiares y allegados de residentes venezolanos, que a la distancia intentan localizar a quienes no responden sus llamadas o mensajes.

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela)
Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela).

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela).

Machado también convocó a reunir y distribuir insumos esenciales, además de acompañar a las familias que atraviesan las consecuencias del desastre. Según expresó, la respuesta debe desarrollarse de forma ordenada para garantizar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.

Un llamado a la unidad frente a la emergencia

En su mensaje, la dirigente afirmó que el país atraviesa un momento de profundo dolor debido al impacto de los sismos, que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, además de numerosas personas desaparecidas o incomunicadas.

Fuerte terremoto en Venezuela
Integrantes de Cuerpos de Emergencia realizan labores de rescate este miércoles, en Caracas (Venezuela). El terremoto que sacudió a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país.

Integrantes de Cuerpos de Emergencia realizan labores de rescate este miércoles, en Caracas (Venezuela). El terremoto que sacudió a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país.

La líder opositora destacó el compromiso demostrado por los venezolanos que residen en el exterior. También aseguró que, pese a las dificultades que enfrenta la población dentro del país, existe una fuerte voluntad colectiva de colaborar con las víctimas.

Al cerrar su mensaje, Machado apeló a la unidad de la sociedad venezolana y sostuvo que la capacidad de actuar en conjunto ha permitido superar otras situaciones difíciles. "Ante todo recordemos que no estamos solos, nos tenemos", expresó.

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