María Corina Machado llamó a la unidad tras los terremotos en Venezuela: "No estamos solos, nos tenemos"

La dirigente opositora María Corina Machado lanzó un llamado a la ciudadanía para coordinar acciones de asistencia destinadas a las personas afectadas por los terremotos que golpearon Venezuela . A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, instó tanto a quienes viven en el país como a la diáspora a colaborar de manera organizada frente a la emergencia.

Venezuela elevó a 188 los muertos por los terremotos que sacudieron al país y hay más de 1.500 heridos

La referente política sostuvo que la prioridad es canalizar el apoyo de forma eficiente para atender a las familias damnificadas, colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas y facilitar la comunicación con quienes permanecen incomunicados . En ese sentido, pidió que la solidaridad se traduzca en una red coordinada de asistencia.

Como parte de esa iniciativa, Vente Venezuela anunció que pondrá a disposición sus plataformas y equipos para recibir información sobre personas desaparecidas, colaborar en su localización y canalizar solicitudes de ayuda urgente. En las redes sociales abundan posteos de familiares y allegados de residentes venezolanos, que a la distancia intentan localizar a quienes no responden sus llamadas o mensajes.

Machado también convocó a reunir y distribuir insumos esenciales, además de acompañar a las familias que atraviesan las consecuencias del desastre. Según expresó, la respuesta debe desarrollarse de forma ordenada para garantizar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela).

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela)

Un llamado a la unidad frente a la emergencia

En su mensaje, la dirigente afirmó que el país atraviesa un momento de profundo dolor debido al impacto de los sismos, que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, además de numerosas personas desaparecidas o incomunicadas.

Fuerte terremoto en Venezuela Integrantes de Cuerpos de Emergencia realizan labores de rescate este miércoles, en Caracas (Venezuela). El terremoto que sacudió a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. EFE/ Ronald Peña R

La líder opositora destacó el compromiso demostrado por los venezolanos que residen en el exterior. También aseguró que, pese a las dificultades que enfrenta la población dentro del país, existe una fuerte voluntad colectiva de colaborar con las víctimas.

Al cerrar su mensaje, Machado apeló a la unidad de la sociedad venezolana y sostuvo que la capacidad de actuar en conjunto ha permitido superar otras situaciones difíciles. "Ante todo recordemos que no estamos solos, nos tenemos", expresó.