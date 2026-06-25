Terremotos en Venezuela: un futbolista argentino busca a su familia tras el derrumbe de su edificio

La tragedia provocada este miércoles por los dos terremotos que golpearon a Venezuela dejó historias dramáticas en distintos puntos del país.

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Una de ellas tiene como protagonista al futbolista argentino Lucas Trejo, quien inició una desesperada búsqueda para encontrar a su esposa y a sus dos hijos, desaparecidos desde el derrumbe del edificio donde vivían en la ciudad costera de La Guaira.

El defensor cordobés, actualmente integrante del Club Sport Marítimo de La Guaira , se encontraba en Caracas por compromisos deportivos cuando dos fuertes movimientos sísmicos, de magnitudes 7.2 y 7.5, impactaron sobre el centro y norte venezolano y provocaron graves daños materiales en varias regiones.

Según trascendió, el edificio donde residía su familia, ubicado en el sector de Playa Grande, colapsó durante la emergencia. Desde entonces, el jugador no logró volver a comunicarse con sus seres queridos y comenzó una intensa búsqueda para obtener información sobre su paradero.

Buscan a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

Buscan a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

"Nuestro edificio se derrumbó y no sé nada de mi familia", escribió Trejo en una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram , donde además pidió ayuda para difundir el mensaje y solicitó cadenas de oración.

Los familiares que son buscados por el futbolista fueron identificados como Yanina Maranella, su esposa, y sus hijos Aarón y Ainhoa Trejo Maranella, ambos menores de edad.

Quién es el futbolista Lucas Trejo

La historia generó una fuerte repercusión en redes sociales y en el ambiente deportivo, donde colegas, clubes y simpatizantes comenzaron a compartir mensajes de apoyo para el jugador argentino en medio de la incertidumbre.

Lucas Trejo y su familia Lucas Trejo y su familia Gentileza

Trejo, de 38 años, desarrolló una extensa carrera profesional que incluyó pasos por Europa y Argentina. Sus primeros años como futbolista los transitó en España, donde formó parte del L'Escala FC. Posteriormente se trasladó a Grecia, país en el que defendió las camisetas de Atromitos FC y Ethnikos Asteras FC.

Su regreso al fútbol argentino lo llevó por distintas instituciones de Córdoba. En 2011 jugó en Sportivo Belgrano, entre 2012 y 2013 vistió la camiseta de Racing de Córdoba y posteriormente integró el plantel de Instituto durante la temporada 2014.

Muerte, destrucción y desolación en Venezuela

Mientras tanto, la situación en Venezuela continúa agravándose. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en las zonas más afectadas y calificó el escenario como una tragedia de gran magnitud.

De acuerdo con el último balance oficial en Venezuela, la cifra de fallecidos ascendió a 164 personas, mientras que los heridos ya suman 971. Las autoridades reportaron derrumbes de edificios y daños estructurales en distintos sectores de Caracas y en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas tras dos fuertes terremotos en Venezuela Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron Caracas y varias regiones de Venezuela. EFE

"Los terremotos han causado derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas", señaló Rodríguez al brindar una actualización sobre las consecuencias del desastre natural, al tiempo que pidió calma y colaboración a la población.

En paralelo, el Gobierno argentino expresó su solidaridad con los afectados y difundió canales de asistencia para los ciudadanos argentinos que se encuentren en territorio venezolano.

Ante la ausencia de una representación diplomática operativa en Caracas, la Cancillería habilitó contactos de emergencia para atender consultas y brindar apoyo a quienes atraviesan situaciones críticas derivadas de los sismos.