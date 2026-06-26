Terremoto de Venezuela, en Aconcagua Radio: "Vi cómo se desvanecía mi edificio en segundos"

El miércoles 24 de junio , feriado por la festividad de San Juan, se convirtió en el escenario de una de las mayores catástrofes recientes en Venezuela . Un potente terremoto sacudió el estado de La Guaira , provocando el colapso de numerosas estructuras.

Carlos Ancheta , fotógrafo, nadador de aguas abiertas y administrador de un edificio de departamentos en Caracas, vivió el desastre en primera persona desde la playa, donde se encontraba realizando un registro fotográfico.

Minutos antes del sismo, Ancheta bajó a la costa y se tomó una fotografía con su residencia de fondo. "Me volteo y empieza a temblar", relató. Al buscar estabilidad, presenció una escena devastadora : "Subo la vista y veo cómo se desvanece mi edificio y los otros tres edificios que están alrededor en segundos . Se caen todos al mismo tiempo y desaparecen". El derrumbe generó una densa nube de polvo de más de 50 metros que cubrió la carretera y la playa, dejando a los presentes en estado de shock .

A pesar de la nula visibilidad, la reacción inmediata de Ancheta fue caminar hacia los escombros para intentar rescatar a sobrevivientes . Aunque temió la llegada de un maremoto, constató que el mar no presentó alteraciones en esa bahía.

La magnitud del desastre es alarmante. Se estima que más de 250 edificios se han desplomado. “La dimensión de lo que, o sea, desde mi edificio a hacia el este a 2 km había una veintena de edificios. Se cayeron todos”, lamentó Ancheta, quien calcula que la cifra de víctimas entre heridos y muertos podría alcanzar fácilmente las 10.000 personas.

Emergencia y edificios devastados

La respuesta estatal ante la emergencia evidencia graves carencias. Según el entrevistado, el departamento de Defensa Civil de La Guaira cuenta con apenas 10 personas, careciendo de personal y maquinaria suficiente. Asimismo, los hospitales se encuentran colapsados por la falta de insumos y la migración de médicos al exterior. "La verdad es que es muy delicada porque es un país que está en crisis, está en carencia, está sin recursos", señaló.

Ante la ineficiencia gubernamental, la población ha tomado la iniciativa. Universidades y grupos de la sociedad civil organizada se han movilizado para distribuir agua y prestar auxilio por cuenta propia. A pesar de que se ha anunciado la militarización de la zona y se espera asistencia internacional de países como El Salvador y Estados Unidos, Ancheta advierte que la capacidad de administración del gobierno es “pésima” y concluye con resignación: “Toda ayuda que se reciba va a ser poca porque la dimensión de la catástrofe es muy grande”.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com