Terremoto en Venezuela en Aconcagua Radio: Richard Blanco describe una situación "calamitosa" y pide ayuda internacional urgente

Tras regresar de su exilio, el diputado nacional venezolano relata el drama de un país golpeado por un sismo de gran magnitud, con servicios colapsados, rescatistas sin equipamiento y una alarmante cifra de víctimas bajo los escombros.

Deslave: la tragedia de La Guaira, en Venezuela, allá por 1999. Veintisiete años después, un doble terremoto destrozó la zona.

En una entrevista radial con Aconcagua Radio, el diputado nacional venezolano Richard Blanco describió el panorama devastador que atraviesa Venezuela tras ser sacudida por un fuerte terremoto de magnitud 7.1, seguido por una réplica de 7.5. El parlamentario, quien recientemente regresó a Caracas tras un exilio de siete años en Argentina, calificó el escenario actual como una situación "muy calamitosa".

Blanco relató con profunda tristeza el impacto del sismo en la capital y otras regiones del país, señalando que la infraestructura nacional no estaba preparada. "Lamentablemente, aquí en Venezuela se tomó en cuenta de hace unos 40 o 45 años hacer edificaciones antisísmicas, pero muchas de ellas no eran", explicó.

Gente bajo los escombros tras el terremoto El diputado detalló escenas dramáticas vividas en las parroquias de El Paraíso y San Martín, donde edificios de siete pisos se desplomaron por completo. "La gente estaba bajo los escombros pidiendo a gritos que la sacaran", lamentó, denunciando además que el cuerpo de bomberos y los equipos de rescate se encuentran "mal equipados" y "sin instrumentos que le permitiesen abordar el tema".

Aunque las cifras oficiales iniciales reportan cerca de 200 fallecidos y 900 heridos, Blanco advirtió que el impacto real es mucho mayor: "Yo lamentablemente tengo que decir que debe ser mucho más por lo que vi ayer".

Pedido de ayuda a Venezuela Ante la gravedad de la crisis, que incluye cortes de luz y un sistema de salud deficitario, el legislador hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, mencionando que Estados Unidos —a través del secretario de Estado, Marcos Rubio— y el gobierno argentino de Javier Milei ya prevén el envío de asistencia humanitaria en logística, alimentos y frazadas.