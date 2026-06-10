Juan José Campanella en Aconcagua Radio: habla de la obra con fechas reprogramadas en Mendoza y de Mafalda

En una entrevista con Aconcagua Radio , el reconocido guionista y director de cine Juan José Campanella compartió detalles sobre sus múltiples proyectos, su visión sobre la industria audiovisual y su inminente llegada a Mendoza con la obra Empieza con D, siete letras ( ver nota anterior en Los Andes ), obra cuyas fechas se reprogramaron en Mendoza debido a un cuadro gripal que sufre Eduardo Blanco.

Desde Nueva York , donde se encuentra inmerso en la dirección de un capítulo de la serie La Ley y el Orden , Campanella se mostró entusiasmado y reflexivo sobre su prolífica carrera.

Campanella reveló que se encuentra entre los tres directores con más capítulos dirigidos de La Ley y el Orden , con más de 40 episodios a su cargo.

“ Estoy tercero en este momento ”, afirmó, con la ambición de alcanzar el primer puesto. Su vínculo con la serie se remonta a la segunda temporada, en el año 2001, un mes antes de comenzar la filmación de El hijo de la novia. Este dato subraya la longevidad de su trayectoria en la producción estadounidense, donde ha sido testigo de la radical transformación del formato de las series. “Radicalmente cambió, radicalmente”, enfatizó, refiriéndose al paso de temporadas de 20 a 24 capítulos anuales a las actuales de 10 episodios cada año y medio.

También destacó el auge de las plataformas de streaming, como Peacock de NBC, donde la audiencia supera a la de la televisión tradicional. " La ve mucha más gente en la plataforma que al aire ", señaló.

“Empieza con D, siete letras" en Mendoza: nuevas fechas

El director se prepara para traer a Mendoza la obra Empieza con D, siete letras, que se presentará con nuevas fechas, tal como se detalla a continuación:

Quienes tenían entrada para el Viernes 12 de Junio ( 21.30 ) cambia al Domingo 28 de Junio a las 18 .

( ) cambia al a las . Quienes tenían entrada para el Sábado 13 de Junio ( 19 ) cambia al Sábado 27 de Junio a las 17 .

( ) cambia al a las . Quienes tenían entrada para el Sábado 13 de Junio (21.45) cambia al Sábado 27 de Junio a las 19.30 .

cambia al a las . Quienes tenían entrada para el Domingo 14 de Junio (19.30) cambia al Domingo 28 de Junio a las 20.30.

La obra, que ya tuvo un antecedente exitoso en la provincia en 2015 con Parque Lezama (protagonizada por Eduardo Blanco y Luis Brandoni), es una comedia romántica que aborda temas serios de la vida con humor. Campanella describió la premisa: “Es un hombre de 67 años que recientemente viudo, de un matrimonio de 40 años de toda la vida, que medio en el sentido romántico ya bajó la cortina, y se encuentra en un consultorio del dentista haciendo el crucigrama con una mujer que recientemente divorciada de una pareja que pensó que iba a ser para toda la vida de 10 años”.

Destacó la actuación de Gastón Cocchiarale en un doble papel, que “se lleva aplauso a telón abierto, bravo de aplauso de pie”.

Sobre el público mendocino, Campanella expresó: “Para mí bailar como Fred Astaire es difícil, pero para él era fácil. El público, el público por ahí es un público difícil para muchos, pero por lo pronto en mi experiencia lo que yo hago le ha gustado al público de Mendoza”.

Su amor por la provincia es evidente: “Mendoza, la más linda de Argentina, la más linda. La ciudad donde más tiempo me gusta estar”.

El debate sobre el doblaje y la defensa del idioma original

Campanella no dudó en expresar su “pena y vergüenza” ante la creciente tendencia de doblar películas al español, especialmente en Argentina. “Navego entre la pena y la vergüenza”, citó, haciendo referencia a un artículo que publicó. Comparó esta práctica con las medidas tomadas durante gobiernos fascistas en Europa para mantener un “sentido, creo yo, absolutamente equivocado del nacionalismo”. Para el director, el doblaje "deforma nuestro lenguaje" y "se pierden inflexiones, se pierde la mitad de lo que para mí es lo más importante en el cine que es la actuación". Rechazó el argumento de que la gente no llega a leer los subtítulos, sugiriendo que "la solución entonces es enseñarles a leer de corrido a la gente".

Primera imagen oficial de la serie animada de Mafalda en Netflix (2027) Primera imagen oficial de la serie animada de Mafalda en Netflix (2027) Netflix

Mafalda: Un sueño hecho realidad y un desafío creativo

Uno de los proyectos más emocionantes para Campanella es la producción de la serie animada de Mafalda, que se estrenará el año que viene en Netflix. “A full, a full, a full, a full”, describió el ritmo de trabajo.

Como fanático de Mafalda desde los 8 años, el director se siente honrado de llevar a la pantalla a este icónico personaje. “Soy contemporáneo de Mafalda”, afirmó. Reconoció el desafío de trabajar con un personaje tan arraigado en el imaginario colectivo: “Mafalda es el personaje más difícil, un desafío, porque existe una imagen preestablecida de ella en toda la sociedad”.

Sin embargo, se mostró confiado en el enfoque de su equipo, que busca superar las limitaciones de adaptaciones anteriores. Las voces de los personajes ya están grabadas, pero se mantienen en secreto para evitar que el público “les asignen caras a los personajes”.

Un Oscar y la constante búsqueda de nuevos desafíos

A pesar de haber ganado un Óscar, Campanella confesó que la creación sigue siendo un desafío constante. “Me cuesta como me costó siempre”, dijo. Su pasión por el trabajo es tal que, a pesar de su deseo de un año sabático, “cada vez que tengo dos semanas libres, ya sea por cuarentena, pandemia o huelga, me empiezo a desesperar y estoy buscando qué hacer”.

Esta contradicción refleja la incansable energía de un director que continúa explorando nuevas historias y formatos, dejando su huella en la industria audiovisual.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com