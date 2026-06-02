"Mafalda Inmersiva": cómo será la esperada muestra que se verá en octubre en Buenos Aires

Durante más de seis décadas , Mafalda ha demostrado una capacidad poco frecuente para atravesar generaciones sin perder vigencia. La niña inquisitiva creada por Quino (Joaquín Salvador Lavado) dejó hace tiempo de pertenecer exclusivamente al universo de la historieta para convertirse en un símbolo cultural. Sus preguntas sobre la política, la paz, la familia y el futuro continúan resonando. Y ahora, por primera vez, ese mundo que durante años habitó las páginas impresas podrá recorrerse físicamente.

En octubre de este 2026, se inaugurará en el Centro Cultural Recoleta (Ciudad de Buenos Aires) " Mafalda Inmersiva ", una experiencia de gran formato que ocupará 1.300 metros cuadrados y propondrá un viaje sensorial por los escenarios, personajes e ideas que marcaron la obra de Quino.

La muestra permitirá a los visitantes ingresar literalmente al universo de la célebre historieta, en un recorrido concebido para emocionar tanto a quienes crecieron leyendo sus tiras como a las nuevas generaciones que descubren hoy a la emblemática protagonista.

La experiencia tendrá una duración aproximada de una hora y estará compuesta por quince salas temáticas que recrearán distintos aspectos del universo "mafaldiano". Lejos de limitarse a una exposición tradicional, el proyecto apuesta por una combinación de tecnología inmersiva y diseño escenográfico para trasladar al público al corazón de la obra.

Video mapping de alta resolución, proyecciones de 360 grados con sonido envolvente, pantallas táctiles interactivas, esculturas de los personajes en tamaño real y experiencias de realidad virtual multiusuario formarán parte de una propuesta que busca borrar las fronteras entre ficción y realidad.

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La propuesta también contempla espacios especialmente diseñados para el público infantil. Juegos interactivos y actividades vinculadas a los personajes permitirán que los más pequeños se acerquen al universo de la historieta a través de nuevas formas de participación, reforzando la vocación intergeneracional que caracteriza a la muestra.

Detrás de la iniciativa se encuentra un equipo internacional integrado por profesionales de Argentina, España e Inglaterra. El proyecto cuenta además con la licencia exclusiva otorgada por los sucesores de Quino, un respaldo fundamental para garantizar la fidelidad de la adaptación.

"Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda", afirmó Damián Kirzner, director y productor general de la experiencia. Figura destacada de la industria audiovisual latinoamericana, Kirzner desarrolló una extensa trayectoria en televisión y ficción.

La ambición del proyecto excede, sin embargo, el estreno porteño. Una vez finalizada su temporada en el Recoleta, "Mafalda Inmersiva" iniciará una gira internacional por distintos países de Europa y América Latina, consolidando la proyección global de un personaje tan querido.