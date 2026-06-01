Melissa Carrasco presenta su libro "La metáfora del Kinder Sorpresa" el próximo viernes

La presentación del libro de poesía se realizará el próximo viernes. Participarán la propia autora e invitados especiales.

La poeta chilena, radicada en Mendoza, Melissa Carrasco presentará "La metáfora del Kinder Sorpresa", su nuevo libro de poesía, en un encuentro que combinará literatura, artes visuales, música y performance. La cita será el próximo 5 de junio, a las 19, en el subsuelo de La Bancaria, ubicada en España 1234 de Ciudad, con entrada libre y gratuita.

Publicado por Ediciones Las Guachas, una editorial feminista patagónica reconocida por su catálogo de autoras de distintos puntos del país y de América Latina, el volumen se incorpora a la colección Derivas Poéticas. La edición reúne ilustraciones de Marcela Furlani, obra visual de Valentina Giovannini, diseño de Flor Nobre y un prólogo de la escritora Claudia Masin.

En ese texto introductorio, Masin destaca la vitalidad que atraviesa la escritura de Carrasco y señala que su poesía explora emociones y experiencias diversas, desde el amor y el erotismo hasta la pérdida, el desamparo y la alegría de la infancia. También subraya la musicalidad y la fuerza sensorial de unos poemas que, según describe, se entregan al lenguaje con intensidad y apertura.

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Por su parte, la editora Tamara Padrón define el libro como una combinación de “poemas ácidos y tiernos”, atravesados por referencias a la cultura pop, una sensibilidad kitsch y una fragilidad que se transforma en fortaleza.

El lanzamiento fue pensado como una experiencia artística integral. La propia autora realizará una performance acompañada por intervenciones visuales de Marcela Furlani y proyecciones de puntillismo a cargo de Valentina Giovannini. Además, las poetas Sandra Flores Ruminot y Marinés Scelta compartirán una conversación sobre la obra, mientras que la técnica estará a cargo de Vera Jereb. Durante la jornada también estarán disponibles para la venta todos los libros publicados por Carrasco. El encuentro concluirá con una firma de ejemplares, música y un brindis abierto al público.