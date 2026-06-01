1 de junio de 2026 - 14:44

Melissa Carrasco presenta su libro "La metáfora del Kinder Sorpresa" el próximo viernes

La presentación del libro de poesía se realizará el próximo viernes. Participarán la propia autora e invitados especiales.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

La poeta chilena, radicada en Mendoza, Melissa Carrasco presentará "La metáfora del Kinder Sorpresa", su nuevo libro de poesía, en un encuentro que combinará literatura, artes visuales, música y performance. La cita será el próximo 5 de junio, a las 19, en el subsuelo de La Bancaria, ubicada en España 1234 de Ciudad, con entrada libre y gratuita.

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Publicado por Ediciones Las Guachas, una editorial feminista patagónica reconocida por su catálogo de autoras de distintos puntos del país y de América Latina, el volumen se incorpora a la colección Derivas Poéticas. La edición reúne ilustraciones de Marcela Furlani, obra visual de Valentina Giovannini, diseño de Flor Nobre y un prólogo de la escritora Claudia Masin.

En ese texto introductorio, Masin destaca la vitalidad que atraviesa la escritura de Carrasco y señala que su poesía explora emociones y experiencias diversas, desde el amor y el erotismo hasta la pérdida, el desamparo y la alegría de la infancia. También subraya la musicalidad y la fuerza sensorial de unos poemas que, según describe, se entregan al lenguaje con intensidad y apertura.

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Por su parte, la editora Tamara Padrón define el libro como una combinación de “poemas ácidos y tiernos”, atravesados por referencias a la cultura pop, una sensibilidad kitsch y una fragilidad que se transforma en fortaleza.

El lanzamiento fue pensado como una experiencia artística integral. La propia autora realizará una performance acompañada por intervenciones visuales de Marcela Furlani y proyecciones de puntillismo a cargo de Valentina Giovannini. Además, las poetas Sandra Flores Ruminot y Marinés Scelta compartirán una conversación sobre la obra, mientras que la técnica estará a cargo de Vera Jereb.

Durante la jornada también estarán disponibles para la venta todos los libros publicados por Carrasco. El encuentro concluirá con una firma de ejemplares, música y un brindis abierto al público.

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