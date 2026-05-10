El mendocino que se mudó a Alemania y escribió un libro sobre lo que viven, sienten y callan quienes emigran

A los 19 años, Pablo Bellene caminaba por los pasillos de la UTN Mendoza sin imaginar que una charla casual terminaría cambiándole la vida. Hasta ese momento, su mundo se limitaba a cursar Ingeniería Civil , aprobar materias y avanzar como cualquier otro estudiante . Pero aquella invitación pegada en una pared de la facultad abrió una puerta inesperada.

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Era 2014 y en esa charla se hablaba de una beca para estudiar en Alemania . Pablo sabía poco y nada del país europeo. “Lo único que sabía era que ahí había sido el Mundial 2006 ”, recuerda entre risas. Sin embargo, algo le hizo entrar. Y fue un viaje de ida (aunque con algunas vueltas esporádicas).

El ingeniero que se mudó a Alemania y escribió un libro con lo que viven, sienten y callan quienes emigran

Entre 2019 y 2025 , Pablo volvió dos veces a Argentina , para siempre regresar a Alemania , Y, como fruto de todo este proceso, nació su primer hijo: un libro , que verá la luz en junio en formato papel y digital .

Con 31 años , Bellene vive en la ciudad alemana de Essen , trabaja en obras de infraestructura vinculadas a fibra óptica y acaba de escribir “Lo que nadie te cuenta de emigrar” , un libro donde intenta poner en palabras todo aquello que atraviesa a quienes dejan su país (el entusiasmo, la culpa, el miedo, la nostalgia, el desarraigo y también la transformación personal).

Porque si algo descubrió Pablo en estos años es que emigrar no consiste solamente en mudarse de lugar. También implica reconstruirse.

Pablo Bellene 2 El ingeniero que se mudó a Alemania y escribió un libro con lo que viven, sienten y callan quienes emigran Gentileza

La beca que le cambió la vida

Después de aquella charla en la UTN, empezó el verdadero desafío. Para aplicar a la beca necesitaba aprender idiomas. Y ahí apareció la primera barrera. Bellene no solamente no sabía alemán, sino que ni siquiera se llevaba bien con el inglés.

Lejos de desanimarse ni dar marcha atrás, comenzó a estudiar ambos idiomas al mismo tiempo. Durante años se preparó mientras seguía cursando Ingeniería Civil en Mendoza. Hasta que en 2017 llegó el momento de postularse oficialmente para la beca.

Debía elaborar un proyecto de investigación y competir con 200 estudiantes de todas las sedes de UTN del país. Finalmente, obtuvo una de las 30 becas disponibles.

Dos años después, en 2019, se subió por primera vez a un avión (ni siquiera había volado a Buenos Aires en su vida). Con 24 años se encontró a sí mismo viajando solo a Europa.

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“Nunca había viajado antes. Y tampoco había vivido algo emocionalmente tan intenso”, recuerda.

La beca contemplaba seis meses de intercambio en la ciudad de Bochum, donde debía cursar materias de ingeniería en alemán e inglés. Pero la experiencia rápidamente dejó de ser solamente académica. Porque mientras estudiaba, Pablo empezó a descubrir el mundo.

Llorar frente al Coliseo

Su primera vez en Europa se convirtió para él en una mezcla permanente de euforia y desconcierto. Viajaba con presupuestos mínimos, sobrevivía “a arroz y agua”, pero aprovechaba cada oportunidad para conocer lugares que hasta entonces solo había visto en documentales.

“Lloré de felicidad cuando vi el Coliseo por primera vez. También me pasó con la Torre Eiffel y con la Sagrada Familia”, cuenta desde Alemania.

Pero detrás de la emoción aparecía también otra cara menos visible de emigrar: los altibajos emocionales. Ataques de pánico. Síndrome del impostor. Sensación de no pertenecer. Nostalgia.

“Son emociones imposibles de explicar hasta que realmente las vivís”, describe.

Pablo Bellene 1 El ingeniero que se mudó a Alemania y escribió un libro con lo que viven, sienten y callan quienes emigran Gentileza

A decenas de miles de kilómetros de Mendoza, empezó a valorar cosas que antes parecían cotidianas, como un abrazo, una comida familiar, las charlas con amigos, incluso el sol mendocino.

Y también descubrió algo más profundo y referido a que vivir en otro país implica entender nuevas maneras de relacionarse.

“En Alemania aprendí otra forma de convivir. Acá respetan muchísimo el espacio del otro. Por eso a veces parecen fríos”, explica.

La pandemia, el regreso y el golpe más duro

Tras aquella primera experiencia, Bellene regresó a Mendoza para terminar la carrera. Le quedaban siete materias. Pero entonces llegó la pandemia y todo se frenó. Pero con el tiempo entendió que aquel regreso inesperado tuvo un valor enorme.

“Después de estar tanto tiempo afuera, volví a convivir 24/7 con las personas que más había extrañado. Empecé a valorar muchísimo más el tiempo con mi familia”, cuenta.

Sin embargo, en 2021 atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida: su mamá falleció por Covid a los 61 años.

Pablo Bellene 6 El ingeniero que se mudó a Alemania y escribió un libro con lo que viven, sienten y callan quienes emigran Gentileza

Desde entonces, asegura que atesora como nada todo lo que llegó a vivir y compartir con ella; y que cada proyecto importante siempre tendrà algo de homenaje hacia ella; incluso este libro.

La segunda migración y el viajar sin pasaje de vuelta

El 27 de mayo de 2022 Pablo se recibió finalmente de ingeniero civil. Casi en simultáneo le había aparecido apareció una propuesta laboral en Alemania, por lo que el 6 de junio ya estaba nuevamente en Europa. Pero esta vez todo era distinto.

“En el intercambio había fecha de vencimiento. Sabía que volvía. Esta vez no había pasaje de regreso”, explica. Y deja en claro que allí comienza otra clase de migración; más profunda, más definitiva. y más incómoda también.

Desde entonces vivió en cinco o seis ciudades alemanas distintas, siempre ligado a proyectos laborales. Pero en paralelo empezó un proceso interno mucho más complejo, de esos que incluyen preguntas existenciales, crisis y dudas.

“Yo era súper estructurado, perfil ingeniero total. Y de repente me encontraba preguntándome qué quería para mi vida”, admite.

En 2024, Bellene sintió una necesidad urgente de volver a Mendoza. Regresó por ocho meses sin saber demasiado qué haría. Estuvo acompañando a su hermana durante el embarazo de quien luego fue su sobrino. Pero Alemania volvió a aparecer.

“Tenían que darse dos cosas para quedarme en Argentina: que surgiera algo que me apasionara y que además fuera rentable. Eso no pasó”, resume.

Entonces emigró nuevamente. Por tercera vez. ¿La tercera es la vencida?

El libro nacido de la nostalgia y de las notas en el celular

Fue justamente en ese ir y venir donde apareció el origen de “Lo que nadie te cuenta de emigrar”. Desde 2019, Pablo acumulaba notas en el celular. Reflexiones escritas en aeropuertos, trenes, departamentos compartidos o noches de nostalgia.

Qué hay que llevar para renovar el pasaporte argentino (Imagen ilustrativa / Web) El ingeniero que se mudó a Alemania y escribió un libro con lo que viven, sienten y callan quienes emigran Imagen ilustrativa

Pensamientos sobre la soledad, sobre el miedo, sobre la culpa de irse, y también sobre el crecimiento personal. Y un día decidió unir todo.

“Sentía la necesidad de comunicar lo que me pasaba. Siempre fui de compartir conocimiento. En la facultad hacía resúmenes pensando en que también les sirvieran a los demás”, cuenta.

Primero pensó en crear contenido para redes sociales. Pero no terminaba de sentirse cómodo en ese rol. Entonces apareció el formato libro, y encontró algo más grande de lo que esperaba.

El objetivo nunca fue hacer una autobiografía. Tampoco romantizar la emigración. Por eso insiste en la idea de que cada historia migratoria es distinta.

“No pretendo generalizar. Pero sí abrir un espacio de reflexión y compañía para quienes están atravesando esto”, explica.

El libro saldrá en junio en formato físico y digital y ya se puede empezar a respirar en las redes sociales, en el perfil @emigrarbook.

La pregunta eterna: dónde está y qué es el hogar

Actualmente, Pablo Bellene vive en Essen junto a su novia portuguesa. Y aunque ya incorporó muchas costumbres alemanas, admite que todavía hay cosas imposibles de reemplazar.

Una aerolínea le prohibió viajar a un niño por un detalle en su remera - Imagen ilustrativa / Aiircdn El ingeniero que se mudó a Alemania y escribió un libro con lo que viven, sienten y callan quienes emigran Imagen ilustrativa

“Extraño muchísimo lo humano. Los abrazos. La comida. La vitamina D del sol mendocino”, enumera.

Sostiene, además, que emigrar también modifica la idea de hogar. Porque después de varios años afuera, ya no se trata solamente de un lugar geográfico.

“Siento que encontré cierta comodidad dentro del caos del cambio”, reflexiona. Y quizás es por eso que su historia conecta tanto con otros argentinos que atraviesan experiencias similares. Porque detrás de los trámites, los vuelos y los idiomas, hay algo más universal, esa sensación de estar buscando a dónde pertenecer.