10 de mayo de 2026 - 08:55

Domingo de sol y mucho frío en Mendoza: cuál será la máxima tras las intensas heladas del amanecer

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que el cielo despejado y una mínima que rozó los 1°C. Además, no rigen alertas meteorológicas.

Pronóstico en Mendoza este domingo.

Pronóstico en Mendoza este domingo.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza atraviesa un domingo marcado por la estabilidad absoluta y el rigor térmico propio del otoño avanzado. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sol puede llegar a ser el gran protagonista del día, ayudando a mitigar el aire frío que se instaló tras el último sistema frontal.

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El pronóstico para hoy indica condiciones de "ascenso de la temperatura con poca nubosidad". Tras una madrugada muy fría con presencia de heladas parciales en los oasis centro y sur, la máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima se ubicó en los 1°C.

Los vientos serán leves y soplarán desde el sector noreste durante la tarde, sin ráfagas de consideración. Para quienes planean actividades al aire libre, la buena noticia es que no existen alertas vigentes por viento Zonda ni tormentas en el llano, lo que garantiza un clima apacible para el cierre del fin de semana.

Situación en Alta Montaña

En la zona de cordillera, las condiciones son de buen tiempo con cielo despejado y vientos moderados. No obstante, las temperaturas se mantienen extremadamente bajas en las localidades de Las Cuevas y Puente del Inca.

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra operable bajo el esquema de horarios de invierno; se recomienda a los viajeros portar cadenas obligatoriamente ante la posibilidad de formación de hielo en la calzada en sectores sombríos.

Para el lunes 11 de mayo, el extendido anticipa un leve ascenso de la temperatura máxima, que podría rondar los 20°C, manteniendo las mañanas frías con mínimas cercanas a los 6°C.

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