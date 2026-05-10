La realidad de los empleados de limpieza: entre la demanda y la falta de reconocimiento

En organismos públicos como en empresas privadas; en oficinas como en ventanillas de atención al público; en hospitales, obras sociales, farmacias, locales comerciales. Siempre hay una persona que está presente , realizando una actividad muy importante, pero que a la vez nadie desea hacer: la limpieza.

"No es mejor": los expertos rompen el mito de limpieza más extendido en los hogares de Argentina

El operario de limpieza desempeña un rol esencial en todos los entornos laborales, desde organismos públicos, hasta empresas y espacios del sector privado. En todos los casos, el trabajador debe estar presente para mantener la limpieza de los escritorios, pisos, baños e incluso preparar el café que los demás trabajadores van a consumir.

Según información brindada en la página web del Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicios y Maestranza de Mendoza (Sotelsym), actualmente hay más de 3.000 afiliados al sindicato, y desde el gremio destacan la importancia del trabajo del operario. "El trabajador de maestranza tiene un rol preponderante en todos los lugares donde desempeñe su labor, ya que de él depende que los espacios de convivencia y desarrollo de cualquier actividad social se encuentren limpios y libres de contaminación" , señalaron en su comunicado.

Muchos empleados de limpieza son contratados por empresas para prestar servicios en otras instituciones, tanto privadas como públicas, donde cambian tanto las exigencias como las formas de trabajo. En diálogo con Los Andes, operarias de limpieza en Mendoza cuentan cómo es visto este trabajo y qué aspectos les gustaría que se contemplaran a nivel social.

Cristina presta servicios de limpieza en una empresa privada y cuenta cómo es su día a día en el trabajo. " Llego a las 6 de la mañana , limpio todas las oficinas para que, cuando llegue la gente, esté todo limpio. Después sigo con la entrada principal, los baños y el comedor. Con todo eso, se me hace el mediodía", expresó

La realidad de los operarios de limpieza en Mendoza: entre la demanda diaria y la falta de reconocimiento

En la misma línea, destacó que hay días donde la demanda de trabajo es alta, por lo que no puede descansar unos minutos para comer. "Almuerzo cerca de las 13, pero hay veces que no se puede", destacó

Por otro lado, señaló que el ambiente laboral en el lugar es muy bueno, pero siempre debe prestar atención a detalles que algunos trabajadores del lugar le marcan. "Suele haber gente muy detallista. Por ejemplo, se que el baño siempre debe estar en condiciones. No puede nunca faltar papel. Son detalles a los que debo estar muy atenta".

Cuánto cobra un operario de limpieza en Argentina en mayo 2026 (2) Demanda constante y falta de pausas en el trabajo de limpieza

Camila trabaja en un organismo público y describe situaciones similares, pero señala que muchas veces tiene exigencias que no puede resolver sola o con dos personas. "El edificio es grande y somos pocas personas. No importa si somos dos o tres, tenemos que hacer todo porque el servicio tiene que estar hecho. No importa quién lo haga", expresó.

Otro caso es el de Andrea, quien también presta servicios en una institución pública y hace hincapié en la importancia de llegar temprano para que todo esté listo antes que los empelados y el público ingrese. Sin embargo, señala que los tratos no siempre son buenos. "Hay algunos que, una vez que se sientan, no te dan el lugar y otros se quejan cuando les vas a limpiar", contó.

Hacer lo que nadie quiere, pedir lo que todos merecen

Si bien, todos las operarias de limpieza que dialogaron con Los Andes destacaron un buen ambiente laboral y buenos tratos por parte de la mayoría de los trabajadores y de la misma empresa, también coincidieron en que el trabajo no es valorado como desearían.

"Socialmente, mucha gente no valora este trabajo y no le da la importancia que tiene, porque es el trabajo que nadie quiere hacer. Nadie tiene la vocación de limpiar pisos o baños y además somos mal pagos, a pesar de que trabajamos mucho", reflexionó Cristina.

Al respecto, Camila, opinó que uno de los motivos por los que el empleado de limpieza no es valorado es porque muchos comparten la misma realidad: no tienen el secundario completo. "A veces te tratan de ignorante y no te toman en cuenta. Incluso te dicen que estás trabajando en limpieza porque no conseguiste nada mejor. Hay muchos prejuicios en la gente. Siempre se lo ve como inferior al operario", reflexionó.

Cuánto cobra un operario de limpieza en Argentina en mayo 2026 (3) Operarios de limpieza en Mendoza coinciden en una falta de reconocimiento por su trabajo.

Por su lado, Gloria también percibe esos prejuicios, pero opina que siente que esa situación se da en supervisores o altos cargos de la entidad donde brinda el servicio. Además, coincidió en que es un trabajo realizado por personas que no alcanzaron a completar el nivel secundario y señaló las dificultades que tienen a la hora de buscar trabajo. "Muchas veces, uno trabaja de esto porque es la única opción, es lo único accesible. El no tener secundario completo o experiencia en otro rubro, es difícil", señaló.

Limpieza y compañerismo

Otro detalle que destacaron fue la inclusión y compañerismo que muchas veces se percibe entre colegas. Algunas trabajadoras señalaron sentirse más cómodas y apreciadas por sus compañeros, que por la empresa o el lugar donde prestan servicio día a día. "Me siento incluida por mi compañera. Nos organizamos para trabajar y nos acompañamos", señaló Gloria.

Por otra parte, algunas también destacaron un buen trato por parte de los trabajadores de las empresas donde prestan servicios. "En el trabajo me siento incluída. Siento que acá somos todos iguales y nos respetan", señaló Camila.

"En general la gente valora lo que hago, me tratan bien y no me siento exluida", destacó Cristina, quién además señaló que, por parte de la empresa de limpieza, también percibe un buen trato.

El reclamo por reconocimiento

Por último, las operarias realizaron una reflexión y coincidieron en que desearían que el trabajo fuera más valorado, tanto por empresas como por la sociedad en general. "Soy una persona como todos. Me gustaría que tengan empatía, que no sólo por ser de limpieza hay que aguantar faltas de respeto muchas veces", opinó Gloria.

Camila, por su lado, criticó las conductas que muchas personas tienen y que afectan a su trabajo. "Quisiera que se valore más el esfuerzo. Que si limpiamos, que se respete y que la gente no ensucie sólo porque sabe que alguien más estará ahí para limpiar. Eso no está bien", sentenció.

Cuánto cobra un operario de limpieza en Argentina en mayo 2026 (1) Operario de limpieza: el trabajo que nadie quiere hacer

Por otra parte, Cristina hizo hincapié en los riesgos que tiene el trabajo de limpieza, el cual muchas veces no se ve o no se contempla. "No es un trabajo lindo, se trabaja mucho con productos químicos que hacen mal a la salud, a pesar de que uses protección. Y eso no se valora como debería", reflexionó.

A pesar de los diferentes panoramas y situaciones que atraviesa cada trabajador, hay una idea compartida: es el trabajo que nadie quiere hacer, el invisible, el menospreciado. Pero detrás de cada operario hay una historia, una percepción del trabajo y un deseo: el poder ser valorados y visibles en su tarea diaria.